Brexit - EU-Kommission kommentiert angebliche Einigung nicht

Brüssel (APA) - Die EU-Kommission will die am Dienstagabend in London verkündete Einigung in den Brexit-Verhandlungen nicht kommentieren. Ein Sprecher sagte am Mittwoch in Brüssel, es handle sich um einen andauernden Prozess in Brüssel und London. „Wir nehmen nicht zu den verschiedenen Presseberichten der vergangenen 24 Stunden Stellung“.

EU-Chefverhandler Michel Barnier werde am Nachmittag die Botschafter der 27 EU-Staaten über den jüngsten Stand informieren. Ebenso wie ab 15 Uhr in London die britische Regierung darüber diskutiere. Jedenfalls werde die Kommission, sollte es Klarheit geben, in den nächsten Tagen Stellung nehmen.

Auf Fragen, wie es weitergeht, sollten die Briten den Deal zurückweisen und ob es dann neue Verhandlungen gebe, wollte der Sprecher nicht eingehen. Es werde keine Spekulationen darüber geben.