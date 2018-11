Europas Leitbörsen zu Mittag überwiegend mit Verlusten

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Verlauf überwiegend Verluste verbucht. Ein Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen konnte unterdessen dem britischen FTSE-100 zu einem minimalen Plus verhelfen.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel 23,38 Einheiten oder 0,73 Prozent auf 3.201,44 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.30 Uhr mit 11.414,11 Punkten und minus 58,11 Einheiten oder 0,51 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gewann um 4,53 Zähler oder 0,06 Prozent und steht nun bei 7.058,29 Stellen.

Belastend wirkte zur Wochenmitte vor allem die Verschärfung des Haushaltsstreits zwischen Italien und der Europäischen Union. Italien weigert sich im Haushaltsstreit trotz Protesten der EU und großer Nervosität an den Finanzmärkten von seinen Schuldenplänen abzuweichen. Aber auch der gestrige Ölpreisverfall trübte noch die Stimmung an den Märkten.

Bei den Brexit-Verhandlungen soll es laut britischen Angaben einen Durchbruch gegeben haben. Von der Europäischen Union gibt es hierzu allerdings noch keine Bestätigung. Heute Nachmittag trifft sich das britische Kabinett, um über den von Premierministerin Theresa May ausverhandelten Entwurf des Austrittsabkommens zu entscheiden.

Auch aktuelle Konjunkturdaten fanden Beachtung: In der Eurozone hat sich das Wirtschaftswachstum im Sommer wie erwartet abgeschwächt. Die deutsche Wirtschaft ist in den Sommermonaten erstmals seit mehr als drei Jahren wieder geschrumpft, war bereits in der Früh bekannt geworden. Die Inflation in Großbritannien hat sich im Oktober nicht verändert.

Autowerte konnten sich in dem schwachen Marktumfeld erholen. Besonders deutlich gelang dies BMW mit plus 1,98 Prozent. Auch Daimler (plus 1,12 Prozent) und VW (plus 1,03 Prozent) tendierten fester. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hält Signale aus den USA für eine gute Nachricht. Presseberichten zufolge wollen die dortigen Verantwortlichen nämlich wohl weiterhin keine neuen Importsteuern auf Fahrzeuge einführen.

Finanzwerte und Öl-Titel zählten auch im Euro-Stoxx-50 zu den größeren Verlierern. So lagen Eni zu Mittag 2,47 Prozent tiefer und Allianz büßten 1,37 Prozent ein. Intesa SanPaolo gaben um 1,87 Prozent nach.

Aktien von E.ON und RWE haben sich nach ihren Zwischenbericht gegen den schwachen DAX-Trend gestemmt und Kursgewinne in Höhe von 1,82 Prozent bzw. 1,13 Prozent verbuchen können. Beide Quartalsberichte sehen gut aus, sagte ein Experte.

Die Schweizer Baloise hat in den ersten neun Monaten 2018 etwas weniger Prämien eingenommen als im Jahr davor. Baloise-Aktien zeigten sich 0,47 Prozent im Minus.

In der Gewinnzone in London tendierten Aktien der Smiths Group mit plus 5,70 Prozent. Der Technologiekonzern hatte zuletzt eine Ausgliederung der Medizinsparte bekanntgegeben. Smiths will sich hauptsächlich auf seine Tätigkeit im Maschinenbau konzentrieren.

An die Spitze im Leitindex FTSE-100 setzten sich Micro Focus mit einem Plus von mehr als 7 Prozent. Aktien des Anbieters von Unternehmenssoftware wurden zuletzt von Goldman Sachs-Analysten mit einer Kaufempfehlung bedacht.

Vodafone konnten trotz des gestern bekannt gegebenen Milliardenverlustes weiter zulegen. Die Aktie gewann nach Mittag um 1,38 Prozent. Vodafone hatte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2018/19 hohe Abschreibungen bekanntgegeben.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA287 2018-11-14/12:38