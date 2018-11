Starkes Geschlecht in Krisen: Grazer Männer-Notruf hört genau hin

Graz (APA) - Männer in akuten Beziehungskrisen, mit sozialen Problemen oder anderen ausweglos erscheinenden Lebenslagen können in Graz beim Männer-Notruf ein offenes Ohr finden, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Seit 2013 haben mehr als 8.200 Anrufer die Krisenhotline gewählt. Fünfzehn Suizide seien verhindert worden, schätzte der ehemalige Grazer Polizist und Initiator Eduard Hamedl am Mittwoch.

In Graz wurden im Vorjahr mehr als 320 Personen von ihrer Wohnung weggewiesen, weil sie gegen eine in der Wohngemeinschaft lebende Person körperliche oder psychische Gewalt ausgeübt haben, steiermarkweit waren es mehr als 900. „In 90 Prozent der Fälle sind es Männer“, sagte Hamedl. In seiner Zeit als Exekutivbeamter wurde ihm von den Gewalttätern immer wieder erzählt, dass es ihnen im entscheidenden Moment an einem Ansprechpartner gefehlt habe. „Solche Situationen müssen entschärft werden“, sagte der Initiator.

„Mit unserer Hotline wollen wir Männern Mut machen, sich bei Krisen oder bei familiären Konflikten an uns zu wenden. Es geht in erster Linie ums Zuhören und dass sich die Menschen die Probleme von der Seele reden können. Wir beraten sie, wo sie Hilfe holen können, um die Krise zu bewältigen. Damit helfen wir auch den Frauen und Kindern“, zeigte sich der ehemalige ÖVP-Landtagsabgeordnete überzeugt. Anders als in vielen Beratungsstellen sind die 33 speziell geschulten, ehrenamtlichen Gesprächspartner rund um die Uhr erreichbar. Am Telefon sitzen ausschließlich Männer.

„Wir werden sehr gut angenommen und sind zu einem Notruf für Krisen aller Art geworden“, führte Hamedl aus. Konkret wurden 8.245 Anrufe seit 2013 entgegengenommen. In mehr als der Hälfte der Fälle ging es um Beziehungsprobleme in jeder Form, Gewalt, Obsorgefragen, Probleme mit Wegweisungen, aber auch Einsamkeit nach Trennung oder Tod des Partners.

Durchschnittlich dauere ein Gespräch rund 25 Minuten, „manchmal auch mehr als zwei Stunden, manchmal rufen die Männer mehrmals an“, erzählte Hamedl. Einige Male erschien den Anrufern die Situation so ausweglos, dass es um Tod oder Leben ging: „Wir konnten fünfzehn Menschen, die akut drohten, sich das Leben zu nehmen, retten und Gewalttaten verhindern“, blickte der Initiator zurück, der auch der Verhandlungsgruppe Süd der Polizei angehörte und bei der Karlau-Geiselnahme im November 1996 vermittelte. So sei auch ein angekündigter Amoklauf und ein Banküberfall verhindert worden.

„Es kann sehr schnell gehen, dass man in Verzweiflung gerät. Da ist es wichtig, dass man einen Rettungsanker bereitgestellt bekommt. Das Angebot ist österreichweit einzigartig, und es ist wichtig, dass wir solche Angebote bereitstellen“, betonte der Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Die Stadt Graz unterstützt das Angebot seit Beginn. Das Sozialressort des Landes habe seine Förderung allerdings von 15.000 auf 10.000 Euro jährlich gekürzt. Der Ausfall werde teilweise durch das Gesundheitsressort des Landes abgefangen, hieß es im Pressegespräch.

( S E R V I C E - „Männernotruf“ rund um die Uhr unter 0800 246 247 erreichbar. Infos unter http://www.maennernotruf.at )