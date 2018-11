Schuldenberatung setzt auf leichte Sprache

Wien (APA) - Rund 60.000 Österreicher suchen jährlich die Hilfe der staatlich anerkannten Schuldenberatungen. Für viele Menschen ist es allerdings schwierig, die komplexen juristischen Sachverhalte eines Privatkonkurses zu verstehen. Die Dachorganisation ASB Schuldnerberatungen hat deshalb das „Schulden-Wörter-Buch“ in leichter Sprache herausgebracht, das am Mittwoch in Wien präsentiert wurde.

Das „Schulden-Wörter-Buch“ soll überschuldeten Menschen helfen, Verfahrensabläufe besser zu verstehen. „Ein großer Teil von Abbrüchen in der Schuldenberatung ist auf Verständnisprobleme zurückzuführen“, sagte ASB-Geschäftsführer Clemens Mitterlehner bei der Pressekonferenz. „Je klarer es uns gelingt, wichtige Informationen verständlich zu machen, desto erfolgreicher kann eine Entschuldung laufen.“ Mit dem „Schulden-Wörter-Buch“ werde den Schuldenberatern das Erklären und den Klienten das Verstehen erleichtert, so Mitterlehner.

Die in einer Startauflage von 1.000 Stück erschienene Broschüre erklärt 70 Fachbegriffe rund um die Schuldenregulierung in leichter Sprache. Ergänzend sind die wichtigsten Verfahrensabläufe beschrieben. Das „Schulden-Wörter-Buch“ ist mit dem Leichter-Lesen-Gütezeichen im Sprachniveau B1 zertifiziert.

ASB-Geschäftsführer Mitterlehner plädierte auch für mehr Anstrengungen in der Schuldenprävention. Dafür müsse Basiswissen in Finanzfragen in einfacher Sprache - vor allem an junge Erwachsene - vermittelt werden. „Wer versteht was passiert, trifft die besseren Entscheidungen - auch in Finanzfragen“, sagte Mitterlehner.

Das Projekt des „Schulden-Wörter-Buchs“ wurde vom Sozialministerium unterstützt. Für Maria Reiffenstein, Leiterin der Sektion Konsumentenpolitik im Sozialministerium, ist die Förderung von Barrierefreiheit gerade im Bereich sozialer Dienstleistungen selbstverständlich. „Leichte Sprache wird immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Es ist notwendig, Informationen so aufzubereiten, dass alle daran teilhaben können“, sagte Reiffenstein und verwies in diesem Zusammenhang auch auf das Projekt „TopEasy - Nachrichten in einfacher Sprache“ der APA - Austria Presse Agentur.

(S E R V I C E - Weitere Informationen zum „Schulden-Wörter-Buch“ sind auf http://www.schuldenberatung.at zu finden)