Triathlon: Künftig 4.000 Starter beim Ironman Austria-Kärnten möglich

St. Veit/Glan (APA) - Die 21. Auflage des Ironman Austria-Kärnten am 7. Juli 2019 wartet mit einer neuen 180 Kilometer langen Radstrecke auf. Erstmals werden die Triathleten dabei durch den Kärntner Zentralraum mit St. Veit und Feldkirchen und damit nur noch eine Runde fahren. Durch diese neue Radstrecke lässt sich auch die Teilnehmerkapazität steigern, so sollen künftig bis zu 4.000 Athleten jährlich am Start stehen.

„Wir haben die große Chance genutzt, mit der neuen Radstrecke gleichzeitig den größten Ironman der Welt nach Klagenfurt zu holen. Damit wird Triathlon-Geschichte geschrieben“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch bei der Präsentation in St. Veit an der Glan. Die Veranstalter rechnen durch die höhere Teilnehmerzahl auch mit rund 8.000 bis 10.000 zusätzlichen Übernachtungen und damit einer höheren Wertschöpfung für die Region.

Im Rahmen des Rennens 2019 werden erneut die Österreichische Meisterschaften über die Triathlon-Langdistanz ausgetragen.