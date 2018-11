Brexit - Kurz und Strache hoffen auf britische Zustimmung

Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hoffen, dass das Brexit-Abkommen in Großbritannien angenommen wird. „Ich halte das Ergebnis für ein gutes“, erklärte Kurz am Mittwoch nach dem Ministerrat. Über Alternativen, sollte es keinen Beschluss in Großbritannien geben, wollte Kurz noch nicht spekulieren, warnte aber vor einem harten Brexit.

Das Abkommen soll zwischen der EU und Großbritannien bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs behandelt werden und davor bei einem Ministertreffen der EU-27. Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung auf britischer Seite sowie der europäischen Vertreter, sagte der Kanzler.

Kurz hofft, dass die britische Premierministerin Theresa May im Parlament und im Kabinett die notwendige Unterstützung bekommt: „Das Ergebnis ist ein gutes, denn es garantiert, dass der „Hard Brexit“ vermieden wird.“ Auch sei es die Basis für das künftige Verhältnis der EU mit Großbritannien. Auf Spekulationen, was wäre, wenn es keine Zustimmung gibt, wollte sich Kurz nicht einlassen, er drängt aber: „Es ist höchst an der Zeit, dass wir ein Ergebnis zustande bringen.“ Auch betonte er: „Ich sehe keine Notwendigkeit, das Ergebnis noch abzuändern. Die Alternative wäre eine schlechte.“

Auch Vizekanzler Strache hofft, dass die Briten das Abkommen unterstützen: „Die Hoffnung lebt und wir gehen davon aus, dass das so stattfinden wird.“