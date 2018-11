Kick-off für drei heimische Energie-Vorzeigeregionen in einer Woche

Wien (APA) - Kommende Woche erfolgt in Wien die Auftaktveranstaltung der drei heimischen Vorzeigeregionen für Energie, die im Rahmen einer Forschungs-, Technologie- und Innovationsoffensive zur Klima- und Energiestrategie definiert worden sind. Die FTI-Initiative soll mit innovativen Energietechnologien aus Österreich Musterlösungen für zukunftsweisende Energie- und Verkehrssysteme entwickeln.

Die Kick-off-Veranstaltung ist für 21. November im Rahmen der diesjährigen SET-Plan-Konferenz („Strategischer Energie Technologie Plan“) in Wien vorgesehen, die schon am 20. November beginnt. Dort soll zwei Tage lang diskutiert werden, wie Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Industrie sowie F&E die Energiewende in Europa vorantreiben können. Die bereits 11. SET-Plan-Konferenz findet im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in der Messe Wien statt. Organisiert wird sie vom AIT Austrian Institute of Technology unter Schirmherrschaft der Ministerien für Nachhaltigkeit und Verkehr sowie der EU-Kommission. Der Klima- und Energiefonds (KliEn) investiert bis 2021 in diese FTI-Initiative 120 Mio. Euro, aus Mitteln des Infrastrukturministeriums.

Die drei Vorzeigeregionen sind: „Green Energy Lab“ als Testgebiet für das künftige Energiesystem mit signifikant hohem Anteil an erneuerbaren Energien (Burgenland, NÖ, Steiermark, Wien); „New Energy for Industry“ für eine 100-prozentig erneuerbare Energieversorgung von Industriestandorten als Innovationsverbund aus Wissenschaft, Technologieanbietern und Unternehmen (OÖ, Salzburg, Steiermark); sowie drittens die bundesweit angelegte „Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion Austria Power & Gas“ (WIVA P&G), die die Umstellung der Volkswirtschaft auf ein stark wasserstoffbasiertes Energiesystem demonstrieren soll.

In der Konferenz würden Theorie und Praxis zusammengeführt, denn ohne innovative Technologien ließen sich die ambitionierten Klima- und Energieziele für 2030 und eine endgültige Beendigung des fossilen Zeitalters nicht erreichen, erklärte die für Energie und Umwelt zuständige Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch.

Saubere Energie- und Mobilitätstechnologien zählten global gesehen zu den größten Wachstumsmärkten des 21. Jahrhunderts - und nur eine starke Allianz aus Wirtschaft und Wissenschaft ermögliche es, diesen Weg erfolgreich zu gehen und die Strategie für 2030 umzusetzen, so Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) in einer Aussendung.

( S E R V I C E : Nähere Informationen zu den Vorzeigeregionen Energie unter: https://www.vorzeigeregion-energie.at/ )