Heile Familie zum 70. Geburtstag von Prince Charles

London (APA/AFP) - 70 Jahre alt, ewiger Thronfolger, Familienoberhaupt: Zum runden Geburtstag von Prinz Charles hat Clarence House am Mittwoch zwei offizielle Fotos zum royalen Familienidyll veröffentlicht. Es zeigt Charles mit seiner Frau Camilla, seinen beiden Söhnen William und Harry und deren Frauen sowie mit seinen - derzeit noch - drei Enkelkindern. Ein viertes ist unterwegs.

Neben dem üblichen Geburtstagsprogramm - Salutschüsse und Gratulationen der Abgeordneten - will der Kronprinz am Nachmittag Tee mit „inspirierenden“ Menschen trinken, die ebenfalls in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag haben. Am Abend folgt ein Festbankett der Queen im Buckingham Palast, zu dem Freunde, Familie und Vertreter anderer europäischer Königshäuser geladen sind.

Anlässlich seines Geburtstages übernahm der Kronprinz die Herausgeberrolle für die jüngste Ausgabe von „Country Life“. Im aufwendig gestalteten Magazin erzählt er von seiner Vorliebe für Fasanen-Pie und verrät, dass die heimischen roten Eichhörnchen auf Schloss Balmoral, dem schottischen Landsitz der Queen, frei in seinen Gemächern herumlaufen dürfen.

Das Twitter-Konto von Charles‘ Residenz Clarence House zeigte unterdessen Fotos aus dem Leben des am längsten amtierenden Thronfolgers in der britischen Geschichte. Wie er die Rolle als Dauer-Kronprinz ausfüllen sollte, musste er im Lauf seines Lebens herausfinden: „Das Problem ist, dass es keine Job-Beschreibung gibt, also muss man irgendwie selbst seinen Weg finden“, sagte Charles dazu einmal. Seine Mutter ist 92 Jahre alt.

Viele Briten sehen den Thronfolger als liebenswerten Exzentriker - unter anderem machte er Schlagzeilen mit dem Geständnis, mit seinen Pflanzen zu reden. Bei Themen, die ihm am Herzen liegen, nimmt er kein Blatt vor den Mund, ob es sich um „humane“ Architektur, Umweltschutz, Bio-Landwirtschaft oder alternative Medizin handelt. Dabei ließ er es gelegentlich an der im britischen Königshaus üblichen politischen Neutralität mangeln.

In einer BBC-Dokumentation anlässlich seines 70. Geburtstags wies er Sorgen zurück, er könnte sich als Monarch zu sehr ins Tagesgeschehen einmischen: „So dumm bin ich nicht. Man agiert innerhalb der Vorgaben der Verfassung“, sagte Charles.