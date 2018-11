IOM: Seit Jahresbeginn rund 23.000 Flüchtlinge in Bosnien registriert

Sarajevo (APA) - Seit Jahresbeginn wurden in Bosnien-Herzegowina nach Angaben der Internationalen Migrationsorganisation (IOM) rund 23.000 Flüchtlinge registriert. Ihre aktuelle Zahl im Balkanland wird laut dem IOM-Missionschef in Bosnien, Peter Van der Auweraert, auf rund 4.500 geschätzt. Die meisten von ihnen - etwa 3.500 Personen - halten sich demnach im Una-Sana-Kanton an der Grenze zu Kroatien auf.

Laut dem IOM-Missionschef lebt die Mehrheit der Flüchtlinge in Bosnien noch immer unter freiem Himmel. In staatlichen Aufnahmezentren gibt es nämlich nur Plätze für 1.700 Personen.

Hohe Flüchtlingszahlen im Una-Sana-Kanton, allem voran in Velika Kladusa und Bihac, sorgen unterdessen für Unmut bei der Lokalbevölkerung. In Bihac werden Unterschriften für eine Petition gesammelt, die fordert, Flüchtlingsunterkünfte außerhalb der Stadt zu organisieren, wie das Internetportal des Senders Free Europe am Mittwoch berichtete.

Der Sender berichtete gleichzeitig, dass sich die bosnischen Behörden bisher wohl nur sehr wenig mit dem Problem der Menschenschlepper befasst hätten. Seit Jahresbeginn wurde nämlich nur ein Schlepper zu drei Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer Prozess gegen acht Personen ist im Gange. Laut dem IOM-Missionschef steht aber außer Zweifel, dass die meisten Flüchtlinge, die sich derzeit in Bosnien aufhalten, mithilfe von Schleppern ins Balkanland gelangt sind.

Die Europäische Union hatte Bosnien-Herzegowina zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik eine zusätzliche Finanzhilfe in der Höhe von 7,2 Mio. Euro gewährt. Ein Teil der Finanzmittel soll laut Van der Auweraert auch der Grenzpolizei für die Verbesserung ihrer Arbeit zukommen.

