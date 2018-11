Schladmings Bürgermeister Winter übergibt an Vize Elisabeth Krammel

Schladming (APA) - Knapp vor Beginn der Skisaison kündigte Schladmings ÖVP-Bürgermeister Jürgen Winter (53) am Dienstag seinen Rückzug aus der Politik an. Winter war seit 2005 Bürgermeister, er übergibt die Funktion an der Spitze des Skiortes an ÖVP-Vizebürgermeisterin Elisabeth Krammel. Der gelernte Elektroinstallateur will sich künftig ganz der Tätigkeit als Präsident der Special Olympics Österreich widmen.

Winter war zuletzt vor allem mit der letztlich schon im Anfangsstadium gescheiterten Winterolympia-Bewerbung zusammen mit Graz für die Spiele im Jahr 2026 überregional in den Medien gewesen. In Schladming selbst war er Hausherr für etliche Ski-Weltcupläufe wie das Nightrace auf der Planai, mit der Austragung der Alpinen Ski-WM 2013 mit Haus im Ennstal und 2017 mit den Special Olympics Weltwinterspielen gewesen.

Winter sagte laut einer Aussendung der Schladminger Volkspartei: „Das Amt des Bürgermeisters ist meiner Meinung nach mit Sicherheit eines der - wenn nicht das - schönste Amt überhaupt, welches man in der Politik ausfüllen kann und darf“. Winter war 2005 nach einigen Jahren als Vizebürgermeister Nachfolger des legendären Hermann Kröll geworden und diesem auch später in der Funktion als Special Olympics-Präsident nachgefolgt. 2015 erreichte Winters ÖVP-Liste bei den Kommunalwahlen knapp nach den Gemeindefusionen in der Steiermark die absolute Mehrheit.

In seine rund 14-jährige Amtszeit fallen auch umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen wie der Neubau des Bahnhofs für die SKI-WM und die Neugestaltung des Planai-Zielstadions. Dazu kommt der Ausbau des Hochwasserschutzes sowie von Kinderbetreuungseinrichtungen und die für eine rund 6.600-Einwohnergemeinde doch große Anzahl von Schulen mit drei Volksschulen und zwei NMS und der Skiakademie inklusive Maturaabschluss.

Er habe seit Monaten immer stärker die Klarheit darüber bekommen, dass 2018 das Jahr seiner Amtsübergabe sein werde, so der gebürtige Schladminger. Am Dienstag habe er den Parteivorstand informiert. Dieser habe einstimmig Elisabeth Krammel zur Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl 2020 designiert und sie als Nachfolgerin nominiert. Mit Krammel übernehme eine „erfahrene, weitsichtige und mit einem besonders guten Gespür ausgestattete Frau das Amt“. Sie sei seit 2005 im Gemeinderat gewesen und gehört seit zwei Perioden dem Stadtrat an, seit 2015 ist als Vizebürgermeisterin.

