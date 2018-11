Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,08 Prozent wenig bewegt

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.145,17 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 2,63 Punkten bzw. 0,08 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,06 Prozent, FTSE/London +0,15 Prozent und CAC-40/Paris -0,17 Prozent.

In einem etwas leichteren europäischen Börsenumfeld trat der heimische Markt nach drei Verlusttagen in Folge weitgehend auf der Stelle. In Wien kletterte mit Abstand die Palfinger-Aktie mit einem Aufschlag von zehn Prozent an die Spitze der Kursliste. Beflügelt wird die Aktie des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers von einer geplanten Index-Aufnahme.

Der US-Index-Anbieter MSCI Inc. gab Änderungen bei den Zusammensetzungen der MSCI Global Small Cap Indizes bekannt: Per 30. November sollen die Palfinger-Titel anstatt der Polytec-Papiere in den MSCI Austria Index aufgenommen werden. Die Polytec-Aktie gab 0,7 Prozent nach.

Mit präsentierten Geschäftszahlen rückten Raiffeisen Bank International (RBI) und Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Die RBI-Titel reagierten auf vorgelegten Quartalszahlen mit einem klaren Kursgewinn von 1,9 Prozent. Das Finanzhaus hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018 das Konzernergebnis um 29 Prozent auf 1,17 Mrd. Euro merklich gesteigert.

Flughafen Wien-Titel verloren 1,5 Prozent an Höhe. Der größte heimische Airport hat in den ersten neun Monaten des Jahres ein starkes Passagierwachstum verzeichnet und den Gewinn deutlich gesteigert.

Nach der gestrigen Talfahrt der Ölpreise zeigen sich die Aktien von Ölwerten schwach. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) büßten 2,8 Prozent an Wert ein. OMV-Anteilsscheine verbilligten sich um 1,7 Prozent.

voestalpine stärkten sich um 2,4 Prozent auf 30,89 Euro. Hier gibt es eine positivere Analystenmeinung. Die Experten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Empfehlung für die Stahlaktie von „hold“ auf „buy“ erhöht. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 49,5 auf 38,0 Euro gesenkt.

Klar im Plus zeigten sich nach den deutlichen Vortagesverlusten die Aktien von Energieversorgern. Verbund verteuerten sich um 2,5 Prozent und die EVN-Anteilsscheine zogen 3,7 Prozent an.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX in Frühhandel bei 3.149,05 Punkten, das Tagestief lag um etwa 10.15 Uhr bei 3.128,37 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 1.587,86 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 13 Titel mit höheren Kursen, 23 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.662.000 (Vortag: 1.481.521) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 52,382 (44,06) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Verbund mit 263.070 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 10,45 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA393 2018-11-14/14:31