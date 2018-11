Mit Pkw auf Personen zugefahren 3 - Geschworene begannen Beratung

St. Pölten (APA) - Im Prozess gegen eine 29-jährige tschechische Staatsbürgerin am Landesgericht St. Pölten haben sich die Geschworenen am Mittwochnachmittag zur Beratung zurückgezogen. Der Staatsanwalt hielt die Anklage wegen versuchten Mordes in seinem Schlussvortrag aufrecht. Verteidiger Thomas Preclik sah keinen Mordvorsatz und ersuchte die Laienrichter um eine Verneinung der entsprechenden Hauptfrage.

Laut dem Staatsanwalt sei eindeutig hervorgekommen, dass der Beschuldigten, die davor eine schwere Zeit durchgemacht hätte, „die Sicherungen durchgebrannt“ seien, als sie ihren Noch-Lebensgefährten mit einer Bekannten gesehen habe. „Verlassen werden, gehört zum Leben dazu, fast jeder hat schon einmal jemanden verlassen“, sagte der Staatsanwalt. „Das muss man aushalten können.“ Die Ausnahmesituation sei aber natürlich bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Eine Eventualfrage an die Geschworenen hat versuchten Totschlag zum Inhalt.

Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Beschuldigte auf den Gehsteig fuhr und „nicht gebremst hat, bevor sie die beiden passiert hat“. Klar sei auch, dass es „extrem knapp war“. Für den „alternativen Erklärungsansatz“ der Angeklagten - sie sagte, dass sie das Duo nur erschrecken wollte - habe er Verständnis. „Aber es stimmt halt nicht“ und sei unvereinbar mit den Angaben der Zeugen, meinte der Staatsanwalt.

In seinem Plädoyer ortete Verteidiger Preclik leichte Widersprüche in den Aussagen der Zeugen. Eine Frau, die den Vorfall von vorne gesehen habe, habe schließlich geschildert, dass zwischen dem herannahenden Auto und den beiden Personen noch „sehr viel Platz“ war. „Diese Ergebnisse des Beweisverfahrens darf man nicht unter den Tisch kehren“, so Preclik. Er sei davon überzeugt, dass die Angeklagte „zu keinem Zeitpunkt gewollt hat, dass jemand stirbt“. Die Beschuldigte selbst sagte unter Tränen, dass ihr sehr leidtue, was passiert sei. „Ich bin sicher kein Mörder“, so die Tschechin.

Die Geschworenen zogen sich gegen 14.30 Uhr zur Beratung zurück. Ein Urteil wurde für den Nachmittag erwartet.