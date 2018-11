Rallye: Heißes WM-Duell in „down under“ zwischen Ogier und Neuville

Coffs Harbour (APA/AFP) - Der 13. und letzte Lauf der Rallye-WM verspricht am Wochenende in Australien Hochspannung. Titelverteidiger Sebastien Ogier, der zum sechsten Mal en suite Weltmeister werden will, startet im Ford mit nur drei Zählern Vorsprung auf den belgischen Hyundai-Piloten Thierry Neuville. Daneben hat auch noch der 23 Punkte zurückliegende Toyota-Fahrer Ott Tänak aus Estland eine Chance auf den Titel.

„Der Druck liegt jetzt ganz auf unseren Rivalen, die aufholen müssen“, betonte Ogier, der in den jüngsten beiden WM-Läufen einen Rückstand von 23 Punkten auf Neuville mehr als wettgemacht hatte. Sein Hauptrivale weiß, dass er nun liefern muss, um nicht zum dritten Mal en suite und insgesamt vierten Mal „nur“ Vizeweltmeister zu werden. „Die letzten Rallyes sind für uns nicht wunschgemäß verlaufen, deshalb befinden wir uns jetzt in einem unglaublichen und intensiven Kampf“, sagte Neuville.

Tänak, der drei der jüngsten fünf WM-Läufe für sich entschieden hat, versprach indes volle Attacke, um vielleicht am Ende doch noch lachender Dritter sein zu können. „Auch wenn es nicht in meinen Händen liegt, habe ich immer noch eine rechnerische Chance auf den Fahrertitel. Deshalb werde ich in Australien alles geben“, bekräftigte der 31-Jährige, der auch im Hinblick auf die Herstellerwertung unbedingt gewinnen möchte. In dieser führt sein Toyota-Team (331) vor Hyundai (319) und M-Sport Ford (306).