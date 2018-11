Kompetenzbereinigung - Stelzer „irritiert“ über SPÖ

Linz/Wien (APA) - Der oberösterreichische LH Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich am Mittwoch „irritiert“ über das vorläufige Nein der SPÖ zum Kompetenzbereinigungspaket. „So kurz vorm Ziel darf sich die SPÖ nicht von taktischen Spielchen treiben lassen“, so Stelzer in einer Stellungnahme.

Die Ländervertreter hätten sich nach langen Verhandlungen auf eine gemeinsame Vorgangsweise geeinigt. „Ich danke auch den Landeshauptmannkollegen aus dem Burgenland, Kärnten und Wien, dass sie - so wie wir alle - bei den Verhandlungen ihre staatspolitische Verantwortung über parteipolitische Bedürfnisse gestellt haben“, so Stelzer. Er appelliere daher nun an die SPÖ-Spitze, „sich an das zu halten, was parteiübergreifend vereinbart wurde und dass sie meine Kollegen jetzt nicht im Regen stehen lassen“.