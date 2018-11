Brexit - Britisches Kabinett begann Beratungen über Abkommen

London (APA/dpa/Reuters/AFP) - Das britische Kabinett ist am Mittwoch in London zur Beratung über den Entwurf des Brexit-Abkommens zusammengekommen. Das außerordentliche Treffen im Amtssitz von Premierministerin Theresa May in der Downing Street 10 könnte Medienberichten zufolge rund drei Stunden dauern.

Berichte, wonach May anschließend eine Pressekonferenz geben will, wollte die Regierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen. May muss mit Widerstand von Ministern rechnen. Medien spekulierten, es könne zu Rücktritten kommen. Umstritten dürfte vor allem die Passage zur Lösung der Irland-Frage in dem Entwurf sein. Dabei geht es darum, wie nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Nordirland verhindert werden können.

Was genau die Unterhändler dazu vereinbart haben, war zunächst nicht bekannt. Doch die Brexit-Hardliner in Mays Konservativer Partei und auch die Abgeordneten der nordirischen DUP, auf deren Stimmen Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, laufen bereits dagegen Sturm.

Bei einer Fragestunde im Parlament hatte May das Abkommen am Mittwoch verteidigt. Es sei ein „guter Deal“ für Großbritannien. Die Minister werden vor dem Hintergrund des nationalen Interesses über das Abkommen entscheiden, das den im Referendum vor zwei Jahren geäußerten Wunsch der britischen Bürger umsetze. Mays Parteifreund und Erz-Brexiteer Peter Bone warnte hingegen, sie werde „die Unterstützung vieler Konservativer Abgeordneter und Millionen von Wählern verlieren“.

London hatte am Dienstag einen Durchbruch bei den Verhandlungen in Brüssel verkündet. Der Entwurfstext blieb aber zunächst unter Verschluss. Berichten zufolge könnte er nach der Sitzung veröffentlicht werden.

Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar zeigte sich in einer ersten Einschätzung zufriedne über den Abkommensentwurf, mit dem der Frieden an der irischen Grenze gewahrt werden könne. Unter ausdrücklichem Verweis auf die laufenden Beratungen in London verzichtete er aber darauf, auf Details einzugehen. Es könne noch viel schief gehen in den nächsten Tagen, warnte Varadkar. Sollte London zustimmen, sei ein EU-Sondergipfel am 25. November „wahrscheinlich“.