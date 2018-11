Zaev: Auslieferungsverfahren für Gruevski eingeleitet

Skopje (APA) - Das mazedonische Innenministerium hat nach Angaben von Premier Zoran Zaev am Mittwoch ein offizielles Verfahren eingeleitet, um von Ungarn die Auslieferung des früheren Premiers Nikola Gruevski zu ersuchen. Dies sei erfolgt, nachdem das ungarischen Innenministerium offiziell bestätigt habe, dass sich Gruevski in Ungarn befinde, präzisierte Zaev bei einer Pressekonferenz.

Der Ministerpräsident gab gleichzeitig seinen Erwartungen Ausdruck, dass Ungarn „Kriminellen, die Bürgern der Republik Mazedonien Schaden zugefügt“ hätten, keinen Schutz bieten werde. Welches Beispiel würde ein EU-Land den Beitrittskandidaten liefern, sollte es Kriminelle in Schutz nehmen und die internationale Praxis nicht einhalten, so Zaev.

Gruevski war wegen Amtsmissbrauchs bei der Anschaffung eines Dienstwagens zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Vergangenen Donnerstag sollte er die Haftstrafe antreten. Er war nicht in der Haftanstalt erschienen und ließ am Dienstag via Facebook wissen, dass er sich in Budapest aufhalte.