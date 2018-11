Golf: Straka zum Saisonabschluss um zweiten Cut auf der PGA-Tour

Sea Island (APA) - Sepp Straka startet am Donnerstag in sein drittes Golf-Turnier auf der US-PGA-Tour. Der 25-Jährige will beim „RSM Classic“ in Sea Island im Süden Georgias zumindest seinen zweiten Cut auf der großen Profi-Tour erreichen. Für den gebürtigen Wiener ist sein letztes Saisonturnier so etwas wie ein halbes Heimspiel, hat er doch an der Universität von Georgia studiert.

Bei seinem Premierenauftritt auf PGA-Level Anfang Oktober in Kalifornien hatte Straka nach der ersten Runde sensationell geführt, war danach aber auf den 46. Endrang zurückgefallen. Vor drei Wochen verpasste er in Jackson/Mississippi knapp den Cut. Das „RSM Classic“ zählt mit der Gesamtdotation von 6,4 Mio. Dollar (5,68 Mio. Euro) zu den kleineren Turnieren auf der US-Tour.