Deutscher Finanzinvestor DBAG erhöht Dividende

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Deutsche Beteiligungs-AG (DBAG) will trotz eines Gewinneinbruchs mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Die Dividende für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr 2017/18 soll auf 1,45 von 1,40 Euro je Aktie im Vorjahr erhöht werden, wie der börsennotierte Finanzinvestor am Mittwoch mitteilte.

Das Konzernergebnis fiel nach vorläufigen Zahlen auf rund 33 Mio. Euro von 82 Millionen im Vorjahr. Damals hatte die Beteiligungsgesellschaft von zahlreichen lukrativen Unternehmensverkäufen und dem Rückenwind der Kapitalmärkte profitiert. Nun belasteten die jüngsten Rückgänge der Aktienkurse das Ergebnis mit rund zehn Mio. Euro, zudem wurden weniger Firmen verkauft.

Nach den Veräußerungen der Vergangenheit sitze DBAG auf einem Kapitalpolster, sagte Finanzchefin Susanne Zeidler. Dies solle auch in den kommenden Jahren eine mindestens stabile Dividende ermöglichen. Die ausführliche Bilanz für 2017/18 will die im Kleinewerte-Index SDAX gelistete DBAG am 30. November veröffentlichen.