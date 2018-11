Burgenland-Landtag ebnet Weg für „Bio-Wende“ in Landesküchen

Eisenstadt (APA) - Im Burgenländischen Landtag soll am Donnerstag der Weg für eine „Bio-Wende“ in den Küchen landesnaher Betriebe geebnet werden. Im Oktober war dazu bereits ein Dringlichkeitsantrag verabschiedet worden. Nun soll ein weiterer Beschluss die Umsetzung Schritt für Schritt regeln, erläuterte SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon (SPÖ) am Mittwoch in Eisenstadt.

Alle im Landtag vertretenen Politiker würden den Entschließungsantrag mittragen (er kam ursprünglich von den Grünen, die ihn auch in abgeänderter Form unterstützen, Anm.), stellte Salamon fest. Die Grünen haben bereits am Dienstag eine Zehn-Punkte-Agenda zum Thema „Bio in Landesküchen“ vorgelegt.

Der Antrag sieht unter anderem die Ausarbeitung eines Plans vor, aufgrund dessen bis 2021 der Anteil der Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft in den Küchen landesnaher Betriebe auf zumindest 50 Prozent angehoben werden soll. Jährlich soll es eine Überprüfung geben, dass die Umstellung planmäßig erfolge. Schon ab 2019 sollen in der Kantine des Landhauses Speisen mit zumindest 50-prozentigem Bioanteil angeboten werden.

Der Burgenländische Landtag stimmt am Donnerstag auch über ein Gemeinde-Haftungsobergrenzengesetz ab. Gemeinden wird eine Obergrenze vorgeschrieben, die sie in puncto Haftung in Summe über alle 171 Kommunen nicht überschreiten dürfen, so FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Diese Obergrenze liege bei 75 Prozent der Bemessungsgrundlage.

In einer zweiten Landtagssitzung hält am Donnerstag Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) seine erste Budgetrede. Das Budget sehe wie schon in den Vorjahren einen weiteren Abbau an Verbindlichkeiten vor, stellte Molnar fest. Für 2019 habe die rot-blaue Koalition vereinbart, die Schulden im Kernhaushalt um weitere 2,5 Millionen Euro zu senken.

Die ÖVP Burgenland kündigte im Vorfeld einen Dringlichkeitsantrag zum UN-Migrationspakt an. Man fordere eine „eine klare politische Willensäußerung“ ein: „Wir wollen, dass sich der Landtag dafür ausspricht, die Bundesregierung in ihrer Haltung zu stützen, nämlich diesem UN-Migrationspakt nicht beizutreten, diesen UN-Migrationspakt nicht zu unterschreiben“, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner. Man hoffe auf einen „sehr breit angelegten Schulterschluss im Burgenland“.

Die Grünen Burgenland kündigten u.a. zwei Anträge zu den Themen Klimaschutz und Menschenrechte an. Dem „Masterplan Radfahren“ werde man nicht zustimmen. „Der Masterplan enthält zwar viele Willensbekundungen und Aufforderungen an die Bevölkerung, aber keine konkrete Verpflichtungen“, so Landessprecherin Regina Petrik.