APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 14. November

Brexit-Sondergipfel könnte am 25. November Einigung absegnen

Brüssel - Ein EU-Gipfel zur Annahme der Brexit-Einigung mit Großbritannien könnte möglicherweise nächstes Wochenende in Brüssel stattfinden. Sollte das britische Kabinett in London am Mittwoch den Text der Verhandler billigen, könnte ein Gipfel am 25. November in Brüssel auf Schiene gebracht werden, hieß es aus Brüssel. Die nordirische Protestantenpartei DUP hat den Entwurf des Vertrags unterdessen erneut scharf kritisiert. Das vorgeschlagene Brexit-Abkommen könnte zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs führen, sagte der DUP-Abgeordnete Jeffrey Donaldson. Die Regierung in London ist für die Durchsetzung des Abkommens auch auf die Zustimmung der DUP angewiesen. Premierministerin Theresa May erteilte unterdessen Forderungen nach einem zweiten Brexit-Referendum neuerlich eine Absage.

Rom bleibt im Haushaltsstreit hart: „Keinen Schritt zurück“

Rom/Brüssel - Italien will im Haushaltsstreit mit der EU von seinen Schuldenplänen nicht abweichen. Die Haushaltsziele für das kommende Jahr änderten sich nicht, bekräftigte Vize-Premierminister Matteo Salvini am Mittwoch. „Wir machen keinen Schritt zurück. Wir bewegen uns um keinen Millimeter“, sagte der Lega-Chef. Salvini warnte die EU-Kommission davor, Sanktionen gegen „das italienische Volk“ zu verhängen. In der Nacht auf Mittwoch hatte die italienische Regierung der EU-Kommission einen überarbeiteten Budget-Entwurf übermittelt. Die Kommission wird sich dazu am 21. November äußern.

EU-Wahl: Karas überlegt noch, Vilimsky will Rechtsallianz

Brüssel/Wien - Während die Spitzenkandidaten von SPÖ und Grünen für die EU-Wahl im Mai schon feststehen, will ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas erst zu Jahresende über ein Antreten entscheiden. Der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Harald Vilimsky kündigte an, eine neue Rechtsfraktion im EU-Parlament gründen zu wollen. Die NEOS freuen sich über die Allianz der ALDE mit Emmanuel Macrons Partei. Auch die Liste Pilz will bei der EU-Wahl antreten. Spitzenkandidat könnte der ehemalige Grüne Europaabgeordnete Johannes Voggenhuber werden.

Rumänische Regierungschefin schießt aus vollen Rohren gegen EU

Bukarest - Das desolate Zeugnis, das EU-Kommission und -Parlament den rumänischen Behörden am Dienstag ausgestellt haben, eckt bei letzteren gewaltig an. Die Spitzenpolitiker der sozialliberalen Regierungskoalition setzen als Reaktion zurzeit geschlossen auf eine eklatant europafeindliche Rhetorik - allen voran Regierungschefin Viorica Dancila, die den jüngsten Prüfbericht der Kommission und dessen Auflagen als „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ bezeichnete. Der Bericht habe sie „zutiefst enttäuscht und empört“, weil er „den Standpunkt“ der rumänischen Behörden „überhaupt nicht berücksichtigt“ habe“.

EU-Ratsvorsitz - Finnland bot Rumänien „Tausch“ an

Bukarest/Helsinki - Angesichts der wachsenden Besorgnis über die Fähigkeit der rumänischen Regierung, den EU-Ratsvorsitz ab Jänner reibungslos durchzuziehen, hat Finnland den Behörden in Bukarest nun ein „Tausch“-Angebot unterbreitet: Sein Land könne die EU-Präsidentschaft zum 1. Jänner übernehmen, sagte der finnische Regierungschef Juha Sipilä zu Wochenbeginn in Helsinki. Rumänien erhalte dadurch mehr Vorbereitungszeit für einen Ratsvorsitz ab Juli 2019, so Sipilä weiter. Rumäniens Auswärtiges Amt lehnte das finnische Angebot am Dienstag allerdings ab.

„Woman at War“ gewinnt Lux-Filmpreis des EU-Parlaments

Straßburg - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat am Mittwoch in Straßburg den 12. Lux-Filmpreis des EU-Parlaments an „Woman at War“ des Isländers Benedikt Erlingsson verliehen. Platz zwei ging an die deutsch-österreichische Koproduktion „Styx“ von Wolfgang Fischer, Platz drei an die serbisch-französisch-katarische Ko-Produktion „The Other Side of Everything“ von Mila Turajlic. Tajani würdigte in seiner Rede alle drei Filme, er sei „ganz besonders stolz auf diesen Filmbewerb bei dem es um fundamentale Werte der EU geht, die Verteidigung der Toleranz und der kulturellen Vielfalt“.

Auslandstelefonate innerhalb der EU werden ab 2019 billiger

Straßburg - Das EU-Parlament hat am Mittwoch in Straßburg neue Vorschriften zur Preisdeckelung für Telefonate ins EU-Ausland beschlossen. Der Gesetzgebungsprozess ist somit abgeschlossen. Ab 15. Mai 2019 dürfen Telefonate innerhalb der EU nur mehr 19 Cent pro Minute und SMS maximal sechs Cent kosten. Nutzer werden künftig besser geschützt, die EU-Staaten müssen den Ausbau von 5G-Netzwerken vorantreiben.