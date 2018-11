US-Börsen zur Eröffnung gut behauptet

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn gut behauptet tendiert. Von den Börsen in Asien und Europa war zuvor heute keine entscheidende Richtung erkennbar gewesen.

Gegen 16.15 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Index um 71,71 Einheiten oder 0,28 Prozent auf 25.358,20 Zähler. Der S&P-500 Index gewann 8,42 Punkte oder 0,31 Prozent auf 2.730,60 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte um 51,24 Punkte oder 0,71 Prozent auf 7.252,12 Einheiten zu.

Bei den Konjunkturdaten in den USA hat die Inflation im Oktober wieder etwas angezogen. Nach Daten des US-Arbeitsministeriums vom Mittwoch lagen die Verbraucherpreise 2,5 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Analysten hatten dies im Mittel erwartet. Im September hatte die Inflationsrate 2,3 Prozent betragen.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nach einer heftigen Talfahrt in den vergangenen Tagen vorerst stabilisieren können. Seit Anfang Oktober sind die Ölpreise um gut 25 Prozent eingebrochen. An der Börse gab es darauf auch bei den Ölwerten einen Durchatmer: Chevron stiegen um 1,73 Prozent, ConocoPhilips verteuerten sich um 3,01 Prozent und Halliburton legten 1,83 Prozent zu.

Aktien der Kaufhauskette Macy‘s stiegen nach den heute veröffentlichten Drittquartalszahlen um 1,51 Prozent. Im dritten Quartal waren die Umsätze bei dem US-Einzelhandelsriesen besser ausgefallen als erwartet.

Bei anderen Konsumgüterwerten gab es ebenfalls durch die Bank klare Gewinne: Under Armour verteuerten sich um mehr als 3 Prozent, Foot Locker stiegen um 2,37 Prozent und Kohl‘s stiegen um 1,52 Prozent. Nike-Aktien verteuerten sich um 2,61 Prozent und lagen damit im Dow Jones ganz vorne.

Wenig Veränderung gab es kurstechnisch bei Aktien des Mischkonzerns 3M. Der für „Scotch-Tape“ und „Post-it“ bekannte Konzern aus Minnesota kauft für bis zu 10 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurück, wie zuletzt bekannt wurde. Die Aktie tendierte nahezu unverändert.

Der Online-Händler Amazon ist unterdessen bei der Standortsuche nach weiteren Zentralen in den USA fündig geworden. Die Wahl sei auf Long Island City im New Yorker Stadtbezirk Queens und Arlington im US-Bundesstaat Virginia gefallen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Die Aktie stieg an der Wall Street leicht um 0,25 Prozent.

Der Technologieriese und Netzwerkspezialist Cisco legt heute nachbörslich Drittquartalszahlen vor. Zum Handelsstart tendierten die Papiere jedoch nahezu ohne Kursveränderung zum Vortag.

