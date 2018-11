Wiener Rentenmarkt im Späthandel schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Mittwochnachmittag etwas schwächer gezeigt. Die Kurse der meisten Benchmark-Anleihen gaben etwas nach. Auch deutsche Staatsanleihen notierten leicht im Minus.

Die am Nachmittag gemeldeten US-Inflationsdaten wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Im Oktober hatte sich der Preisauftrieb in den USA etwas verstärkt und die Inflation stieg auf 2,5 Prozent. Analysten hatten dies aber erwartet. Im September hatte die Teuerung nur bei 2,3 Prozent gelegen.

Bestimmendes Thema bleibt auch weiter Italiens Staatshaushalt. So kamen auch am Mittwoch italienische Staatsanleihen zeitweise unter Druck. Italien will im Haushaltsstreit mit der EU von seinen Schuldenplänen nicht abweichen. Die Haushaltsziele für das kommende Jahr änderten sich nicht, bekräftigte Vize-Premierminister Matteo Salvini am Mittwoch.

Um 16:05 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 160,19 um 17 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (160,36). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 160,03. Das Tageshoch lag bisher bei 160,39, das Tagestief bei 159,96, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 43 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 481.505 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,47 (zuletzt: 1,43) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,64 (0,61)Prozent, jene der fünfjährigen bei 0,01 (-0,07) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,57 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 39 (zuletzt: 39) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 28 (28) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 17 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 7 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 100,60 101,00 1,47 101,3 101,95 Bund 28/01 10 0,75 101,00 101,08 0,64 101,15 101,4 Bund 23/03 5 0,00 100,27 100,47 0,01 100,35 100,43 Bund 20/01 2 3,90 107,44 107,54 -0,57 107,5 107,53 ~