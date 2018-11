Deutsch-französische Parlamentsversammlung soll neuen Schwung bringen

Paris/Berlin (APA/AFP) - Mit einer gemeinsamen parlamentarischen Versammlung wollen Deutschland und Frankreich neuen Schwung in ihre Beziehungen bringen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) stellte die Pläne am Mittwoch in Paris vor. Ab 2019 sollen jeweils 50 Abgeordnete aus dem Bundestag und der französischen Nationalversammlung zweimal im Jahr öffentlich tagen. Dabei soll es auch um kontroverse Themen wie eine europäische Armee und die Abschaltung pannenanfälliger Atomkraftwerke in Frankreich gehen, wie es aus der deutschen Delegation hieß.

Das Parlamentsabkommen soll am 22. Jänner feierlich besiegelt werden, dem 56. Jahrestag des Elysee-Vertrags von 1963. An diesem Tag wollen Deutschland und Frankreich auch einen neuen Freundschaftsvertrag unterzeichnen. Er soll den historischen Elysee-Vertrag ergänzen, den Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) 1963 mit Frankreichs Präsident Charles de Gaulle schloss. Den Anstoß dafür hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im vergangenen Jahr gegeben.

Schäuble sagte zu der parlamentarischen Versammlung, damit wollten beide Länder „Lehren aus der Vergangenheit ziehen“. In vielen Fragen gebe es zwischen Deutschland und Frankreich unterschiedliche Ansichten, und der regelmäßige Austausch zwischen den Abgeordneten könne zu ihrer Klärung beitragen.

Dies gelte etwa für die Frage einer europäischen Armee. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag in Straßburg für eine solche Armee plädiert und sich damit demonstrativ hinter die Forderung des französischen Staatschefs Emmanuel Macron gestellt.

„Das wird kontroverse Diskussionen mit sich bringen“, sagte Schäuble mit Blick auf den Bundestag voraus. In Deutschland müsse in jedem Fall das Parlament an der geplanten Vertiefung der EU-Verteidigungspolitik mitwirken, „sonst geht es gar nicht“. Die gemeinsame Versammlung ermögliche es, die Standpunkte der Abgeordneten aus dem jeweils anderen Parlament zu berücksichtigen.

Der Vorsitzende der französischen Nationalversammlung, Richard Ferrand, sagte mit Blick auf eine europäische Armee, wichtig sei zunächst „der Wille, sie aufzubauen“. Die Frage, ob die nationalen Parlamente diese Armee kontrollierten oder aber das EU-Parlament, müsse später geklärt werden.

Der CDU-Parlamentarier Andreas Jung leitet die deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Er sagte in Paris, es gehe in der Versammlung nicht um „Feiertagsreden“, sondern darum, konkrete Beschlüsse in den jeweiligen Parlamenten anzustoßen.

Als ein Kernprojekt nannte er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den „Zukunftsprozess“ zum Atomkraftwerk Fessenheim. Die Bundesregierung dringt bereits seit Jahren auf eine Abschaltung des ältesten französischen Kraftwerks nahe Freiburg im Breisgau, auf französischer Seite ist die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen groß.

In der Parlaments-Versammlung soll jede Fraktion des Deutschen Bundestages und der Nationalversammlung gemäß der Mehrheitsverhältnisse vertreten sein, mit mindestens einem Sitz. Für den Bundestag werden damit die Union, SPD, AfD sowie die FDP, die Linke und die Grünen in die Versammlung einziehen.

Die französische Nationalversammlung wird mehrheitlich Abgeordnete der Präsidentenpartei La Republique en Marche (LREM) sowie der verbündeten Liberalen entsenden - neben Konservativen und verschiedenen Linken-Gruppen. Die Rechtspopulisten sind im französischen Parlament anders als im Bundestag nicht ausreichend stark vertreten, um eine eigene Fraktion zu bilden.

An welchen Orten die Parlamentsversammlung künftig tagen soll, ist nach Angaben Schäubles und Ferrands noch offen.