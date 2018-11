Prager Börse schließt höher

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Mittwoch höher geschlossen. Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,52 Prozent auf 1.084,44 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,91 (Vortag: 0,51) Mrd. tschechischen Kronen.

Nach zwei Verlusttagen zu Wochenbeginn ging es am tschechischen Aktienmarkt nun wieder aufwärts. Im Tagesverlauf veröffentlichte Daten zum Wirtschaftswachstum fielen positiv aus. Im dritten Quartal ist die tschechische Wirtschaft um 2,3 Prozent gewachsen. Allerdings verlangsamte sich das Wachstumstempo geringfügig. Im zweiten Jahresviertel hatte das Wachstum noch 2,4 Prozent betragen.

Im zwölf Werte umfassenden PX gab es nur fünf Gewinner, darunter jedoch die Schwergewichte Moneta Money Bank (plus 3,75 Prozent), Komercni Banka (plus 1,78 Prozent) und CEZ (plus 1,28 Prozent). Aufwärts ging es außerdem noch für die Titel des Tabakkonzerns Philip Morris CR (plus 0,83 Prozent) und die Papiere des Spirituosenherstellers Stock, die um leichte 0,17 Prozent zulegten.

Sehr schwach zeigten sich zur Wochenmitte hingegen die Aktien des Telekomkonzerns O2 C.R. mit einem Abschlag von 4,36 Prozent. Verluste von über einem Prozent verzeichneten außerdem die Anteilsscheine des Limonadenherstellers Kofola (minus 1,99 Prozent), die Papiere des Medienkonzerns CETV (minus 1,68 Prozent) und die Aktien des Softwareunternehmens Avast (minus 1,17 Prozent).

~ ISIN XC0009698371 ~ APA501 2018-11-14/17:18