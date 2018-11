Brexit - Van der Bellen hofft auf tragfähigen Kompromiss

Den Haag (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hofft, dass es im Tauziehen um den Brexit zu einem tragfähigen Kompromiss kommt. „Natürlich würden wir uns freuen, wenn jetzt ein einigermaßen tragfähiges Ergebnis herauskäme während der österreichischen EU-Präsidentschaft“, sagte Van der Bellen am Rande seines Besuchs in Den Haag am Mittwoch gegenüber der APA.

Aber nach jetzigem Stand „wissen wir es noch nicht“, betonte der Bundespräsident. „Wir wissen noch nicht, wie das Kabinett in London entscheidet, und wie dann das britische Parlament entscheidet“, so der Bundespräsident. Die Niederlande wären - „falls es mit dem Brexit doch schief geht, stärker betroffen als Österreich“ aufgrund ihrer stärkeren wirtschaftlichen Beziehungen mit Großbritannien, sagte Van der Bellen.

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft sieht der Bundespräsident nicht unmittelbar gefordert. Im wesentlichen würden die Brexit-Verhandlungen beim EU-Chefverhandler Michel Barnier und seinem Team liegen, die Ratspräsidentschaft sei „unmittelbar nicht so eingebunden“. Der Bundespräsident will den Brexit auch am Abend bei einem informellen Abendessen mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte besprechen.