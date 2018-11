Orban-Amt bestätigte: Gruevski stellt Asylantrag

Budapest (APA) - Der nach Ungarn geflüchtete mazedonische Ex-Premier Nikola Gruevski hat in Budapest bei den zuständigen Behörden eine Absichtserklärung eingereicht, wonach er einen Antrag auf Flüchtlingsstatus stellen wolle. Laut einer Aussendung des Amts des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban am Mittwoch ermöglichen die ungarischen Behörden aus Sicherheitsgründen diesen Antrag.

Betont wurde zugleich, dass Gruevski zehn Jahre lang der Ministerpräsident Mazedoniens war. Das ungarische Amt für Einwanderung und Staatsbürgerschaft werde das Verfahren entsprechend ungarischer Rechtsvorschriften im Einklang mit internationalem Recht durchführen.

Mazedonien sei strategischer Partner Ungarns und ein wichtiger Bündnispartner. In den zwischenstaatlichen Beziehungen sei die aktuelle mazedonische Regierung der Ansprechpartner Ungarns. „Deswegen wollen wir uns in keiner Form in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten einmischen. Die Entscheidung über den Asylantrag des mazedonischen Ex-Premiers betrachten wir ausschließlich als Rechtsfrage“, heißt es in der Aussendung. Diese verweist auch darauf, dass es bis zum Abschluss des Verfahrens nach ungarischem Recht keine weiteren Informationen der ungarischen Behörden geben werde.