Tischtennis: Froschbergs Erstbesetzung angeschlagen zu Sporting

Linz (APA) - Nach Siegen in den bisherigen beiden Runden kann Linz AG Froschberg in der Tischtennis-Champions-League der Damen am Freitag (20.00 Uhr MEZ) in Pool C bei Sporting Lissabon den vorzeitigen Aufstieg ins Viertelfinale fixieren. Allerdings sind Sofia Polcanova und Linda Bergström (SWE) grippegeschwächt und auch Soo Wai Yam Minnie aus Hongkong ist leicht angeschlagen. Ein Ersatz wäre Karoline Mischek.

Erst am Sonntag (15.00) bekommt es LZ Linz Froschberg in seinem dritten Match in Gruppe D daheim mit KTS Tarnobrzeg aus Polen zu tun. Auswärts gab es eine von bisher zwei 1:3-Niederlagen. Sollte es für Froschbergs Zweier-Team Platz drei werden, würde der Umstieg in den ETTU-Cup folgen. Das in drei Partien noch sieglose Herren-Team von Wels empfängt am Freitag (18.00) in Pool B UMMC aus Russland.