Italien-Budget: Fünf-Sterne-Bewegung kritisiert Österreich

Rom (APA) - Italiens populistische Regierungspartei Fünf Sterne hat auf Forderungen von Österreich und den Niederlanden, die die Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen Italien fordern, gelassen reagiert. „Seit drei Monaten wird ein Defizitverfahren gegen Italien gefordert, das ist keine Neuigkeit“, erklärte der Vizepremier und Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio nach Medienangaben.

Laura Ferrara, eine EU-Parlamentarierin der Fünf-Sterne-Bewegung, übte Kritik an Österreich. „Die beiden österreichischen Regierungsparteien ÖVP und FPÖ zeigen ihre Feindseligkeit gegenüber den Interessen Italiens und der Italiener. Europa braucht heute Dialog und mehr Solidarität. Unser Haushalt ist nicht gegen jemanden, sondern für die Bürger. Nur wenn man auf Wachstum setzt, kann man einen positiven Weg beschreiten, der zum Schuldenabbau führt“, so Ferrara in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Die Fünf-Sterne-Fraktion im italienischen Parlament begrüßte die unnachgiebige Haltung der Regierung im Streit mit Brüssel. „Wir sind über eine Regierung stolz, die nicht nachgibt. Ein Defizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts ist für Italien notwendig, da die Wirtschaft Zeichen einer konjunkturellen Verlangsamung gibt“, erklärten die Fünf-Sterne-Parlamentarier in einer Aussendung.