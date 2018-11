Van der Bellen: Vorstoß für europäische Armee ist Reaktion auf Trump

Den Haag (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht den jüngsten Vorstoß der deutschen Kanzlerin Angela Merkel für eine europäische Armee als Reaktion auf die Unsicherheit über die Politik von US-Präsident Donald Trump. „Für Österreich bedeutet es zunächst nicht viel“, sagte der Bundespräsident bei seinem Besuch in Den Haag am Mittwoch gegenüber der APA. Er sehe unmittelbar keinen Handlungsbedarf.

„Die Neutralität hindert uns ja nicht, namentlich bei der Vorbereitung von UNO-Missionen auch mit anderen Truppen - auch mit NATO-Truppen - zu kooperieren“, sagte der Bundespräsident. Van der Bellen erinnerte daran, dass bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen solchen Vorstoß gemacht habe. Obwohl Trump ursprüngliche Aussagen zur Zukunft der NATO wieder zurückgenommen habe, „ist ein Rest von Unsicherheit geblieben“, wie sehr sich die Europäische Union auf Zusagen der Trump-Administration verlassen könne.

In einer solchen Situation sei es naheliegend, sich zu überlegen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen wären, sagte der Bundespräsident. „Das heißt jetzt nicht, dass irgendjemand daran denkt, die NATO infrage zu stellen, aber doch offenbar eine gewisse größere europäische Selbstständigkeit zu gewährleisten.“

Van der Bellen sah sich am Mittwoch bei seinem Besuch in den Niederlanden vor dem Hintergrund des Rückzugs Wiens aus dem UNO-Migrationspakt auch mit kritischen Fragen konfrontiert. Bei seinen Gesprächen mit den Spitzen des niederländischen Parlaments sei „schon angeklungen: Ist die Bundesregierung hinreichend pro-europäisch?“, sagte der Bundespräsident gegenüber der APA.

„Ich habe versucht das zu klären und eine allfällige Besorgnis aus dem Weg zu räumen. Aber insgesamt habe ich nicht den Eindruck, dass man hier auf Österreich mit Besorgnis schaut“, sagte Van der Bellen. Man müsse dazu vergleichen, wie sehr sich die ganze EU Sorgen mache über die Entwicklung in Polen oder in Ungarn. „Das steht auf einer ganz anderen Stufe.“

Im Gespräch mit dem niederländischen Königspaar sei der UNO-Migrationspakt kein Thema gewesen. Der niederländische König Willem-Alexander hatte zuvor in seiner Rede gegenüber dem Bundespräsidenten an die Werte internationaler Organisationen und die Rolle Österreichs im Herzen Europas erinnert. „Die Augen Europas und der Welt sind auf Ihr Land gerichtet, nicht nur als amtierender EU-Ratsvorsitz, sondern auch als Sitz bedeutender UN-Institutionen und der OSZE.“

Zu dem jüngsten Spionagefalls eines ehemaligen Bundesheer-Oberst für Russland bekräftigte Van der Bellen, der Fall sei „ein Ärgernis“, werde Österreich aber nicht auf Dauer daran hindern, seine Beziehungen zu Russland aufrecht zu halten. Die Niederlande hätten zur Russland ein schwierigeres Verhältnis als Österreich.

In einem Gespräch mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte am Abend will der Bundespräsident auch den Brexit, den Westbalkan und den Kampf gegen den Klimawandel besprechen. „Es scheint so zu sein, dass bis vor kurzem Holland eine skeptischere Haltung als Österreich eingenommen hat. Aber heute gab es keine kontroverse Diskussion darüber“, sagte der Bundespräsident zur EU-Perspektive der südosteuropäischen Länder.

In der Klimapolitik hätten sich die Niederlande ehrgeizige Ziele gesetzt. Beide Seiten zeigten sich vor der Klimaschutzkonferenz COP24 in Katowice skeptisch. „Wir wissen nicht, ob das einen wesentlichen Fortschritt bringen wird trotz der alarmierend berichte des IPCC (Weltklimarats).“