Börse London schließt mit Verlusten

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch in einem klar schwächeren europäischen Umfeld ebenfalls mit Verlusten geschlossen.

Der FT-SE-100 Index beendete den Tag bei 7.033,79 Punkten und einem Minus von 19,97 Einheiten oder 0,28 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 39 Gewinner und 59 Verlierer gegenüber. Drei Titel notierten ohne Veränderung.

Das britische Kabinett entscheidet am Mittwoch in London über den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten umstrittenen Entwurf des Brexit-Abkommens. Einige der Minister sollen „große Vorbehalte“ gegen den Brexit-Entwurf haben, auf den sich die Unterhändler in Brüssel nun geeinigt haben. Britische Medien halten daher Rücktritte nicht für ausgeschlossen.

An die Spitze im Leitindex FTSE-100 setzten sich Micro Focus. Aktien des Anbieters von Unternehmenssoftware wurden zuletzt von Goldman-Sachs-Analysten mit einer Kaufempfehlung bedacht. Die Aktie stieg um mehr als sechs Prozent.

In der Gewinnzone im „Footsie“ tendierten Aktien der Smiths Group mit plus 5,25 Prozent. Der Technologiekonzern hatte zuletzt eine Ausgliederung seiner Medizinsparte bekanntgegeben. Das Unternehmen will sich hauptsächlich auf das Maschinenbaugeschäft konzentrieren.

Vodafone konnten trotz des gestern bekannt gegebenen Milliardenverlustes zulegen. Die Aktie gewann um 1,26 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag um 7,8 Prozent gestiegen waren. Vodafone hatte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2018/19 hohe Abschreibungen bekannt gegeben.

Bei den Londoner Mittelwerten, im FTSE-250, stiegen Aktien des Gebrauchtwagen-Onlinemarktplatzes BCA an der Indexspitze um 7,61 Prozent. Ebenfalls unter den klaren Tagesgewinnern rangierten Cranswick mit einem Plus von über 5 Prozent.

Auf der Verliererseite bei den Mittelwerten gaben Aggreko mehr als 9 Prozent ab und lagen damit am unteren Ende der Kurstafel. Der Glasgower Konzern ist auf Mietaggregate und -kühlsysteme spezialisiert.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA545 2018-11-14/18:30