Brexit - Sondersitzung der EU: Teilnehmer mussten Handys abgeben

Brüssel (APA) - Die Brexit-Sondersitzung der EU-Botschafter in Brüssel dauerte am Mittwochabend noch an. Wie gespannt die Stimmung in Brüssel war, zeigt sich daran, dass die Vertreter der 27 verbleibenden EU-Staaten und ihre Teams vor der Sitzung unter österreichischem Vorsitz ihre Handys abgeben mussten.

Die EU verfolge die Entwicklungen in London, hieß es. Premierministerin Theresa May hat mit ihrem Kompromiss zu einem Brexit-Verhandlungsentwurf scharfe Proteste in ihrer eigenen konservativen Partei aber auch von anderen Gruppierungen ausgelöst.