Brexit - Keine Pressekonferenz von May, aber kurzes Statement

London (APA/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May wird am Mittwochabend doch keine Pressekonferenz mit einer Erklärung zum Entwurf für den Brexit-Vertrag abgeben. Das sagte der britische Polizeiminister Nick Hurd in London. Allerdings, so ein hochrangiger Beamter, sei ein kurzes Statement Mays nach der Kabinettssitzung geplant. Am Donnerstag will die Premierministerin das Parlament informieren.

Mays Kabinett berät seit Nachmittag mit ihrem Kabinett über das Papier. Ob die Regierung das Abkommen annimmt, ist vollkommen offen. Die Unterhändler der EU und von Großbritannien hatten den Text zuvor ausgehandelt. Doch es fehlt noch die politische Zustimmung.

In Brüssel beendeten unterdessen die Botschafter der übrigen 27 EU-Staaten ihre Beratungen unter österreichischem Vorsitz. Sie hatten die Gespräche in London verfolgt.