Argentinien will gewaltsame Proteste bei G-20-Gipfel verhindern

Buenos Aires (APA/dpa) - Die argentinische Regierung will beim G-20-Gipfel in Buenos Aires keine gewalttätigen Proteste zulassen. „Wer demonstrieren will, hat das Recht dazu, aber unter einer Bedingung: Es muss friedlich bleiben“, sagte Sicherheitsministerin Patricia Bullrich am Mittwoch im Radiosender Mitre. „Gewalttätige Aktionen dürfen nicht vorkommen. Wir werden sehr streng sein.“

Beim Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20) in der argentinischen Hauptstadt am 30. November und 1. Dezember werden über 20.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Zum zusätzlichen Schutz der Delegationen kamen diese Woche vier Panzerwagen aus China an. Die argentinischen Behörden haben außerdem laut einem Bericht der Zeitung „Clarin“ ein israelisches System zur Abwehr von Cyberangriffen angeschafft.

Im benachbarten Uruguay sollte am Mittwochabend das Parlament über eine Erlaubnis zur vorübergehenden Stationierung von einer 400 Mann starken US-Einheit mit neun Flugzeugen abstimmen. Das berichtete die Zeitung „El Pais“.

Beim G-20-Gipfel im vergangenen Jahr in Hamburg war es zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Randalierer hatten zahlreiche Autos angezündet, Streifenwagen angegriffen und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei wurden fast 800 Beamte bei dem Einsatz verletzt. Es entstanden Schäden in Millionenhöhe.