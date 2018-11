freetheater in St. Pölten bringt Gratis-Eintritt für Studenten

St. Pölten (APA) - Als „einzigartig in Österreich“ ist am Mittwoch in St. Pölten die Aktion #freetheater präsentiert worden. Es handelt sich um eine Kooperation des Landestheaters Niederösterreich mit der ÖH der FH St. Pölten. 3.000 dort Studierende können Vorstellungen der Bühne seit Beginn des Wintersemesters gratis besuchen so oft sie wollen. Der Studierendenausweis dient laut einer Aussendung als Eintrittskarte.

Es sei „wichtig“, jungen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen, sagte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Dass der Studierendenausweis der FH St. Pölten nun zur Eintrittskarte im Landestheater wird, sei eine „Idee, die ich sehr begrüße“. Die Bühne zeige mit dieser Öffnung für ein neues Publikum, wie innovativ in Niederösterreich Wege der Kulturvermittlung gedacht würden, betonte Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst & Kultur im Land.

Und so funktioniert #freetheater: Ab sieben Tage vor der jeweiligen Vorstellung können Karten telefonisch reserviert (02742 / 908080 600) oder im Kartenbüro am Rathausplatz 19 abgeholt werden. Vergeben werden die jeweils besten verfügbaren Plätze. Wichtig ist, dass der Studierendenausweis vorzeigt wird. Auch ein spontaner Besuch im Theater ist möglich, wenn noch Karten zur Verfügung stehen. Die Theaterkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Die Freikarten sind nicht übertragbar.

Mit #freetheater können alle Repertoirevorstellungen in beiden Spielstätten des Landestheaters Niederösterreich besucht werden, auch mehrfach. Ausgenommen sind lediglich Premieren, Vorstellungen für Kinder und Jugendliche, Sonderveranstaltungen (wie Silvester, Gala-Abende, Fremdveranstaltungen) sowie Karten der ersten Preiskategorie.