Brexit - Übrige 27 EU-Staaten warten auf Entscheidung aus London

Brüssel (APA) - Die Botschafter der übrigen 27 EU-Staaten warten nach dem Ende ihrer Brexit-Beratungen am Mittwoch in Brüssel auf die Entscheidung der Briten. Die Diplomaten würden jetzt alles von London abhängig machen, hieß es am Abend aus Ratskreisen.

Kommt grünes Licht für den Vertragsentwurf aus Großbritannien, soll am Freitag eine weitere Sitzung der 27-EU-Botschafter in Brüssel und am Montag ein Rat Allgemeiner Angelegenheiten zum Brexit stattfinden. Keine Entscheidung gab es unterdessen bei dem Treffen am Mittwoch über einen möglichen Brexit-Sondergipfel. Nach Angaben von Diplomaten könnte ein solcher aber nur am 25. November stattfinden.