US-Anleihen drehen ins Plus

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten im Tagesverlauf ins Plus gedreht. Im Oktober hatte sich der Preisauftrieb in den USA etwas verstärkt: Die Inflation war auf 2,5 Prozent gestiegen. Analysten hatten dies erwartet. Der New Yorker Aktienmarkt erlitt nach zunächst positivem Start zuletzt wieder deutliche Einbußen.

Zweijährige Anleihen rückten um 2/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 2,85 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 7/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,94 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 8/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,11 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 6/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte zu und rentierten mit 3,35 Prozent.