Graz (APA) - Der erste Semifinalist in den heimischen Volleyball-Cup-Bewerben ist jeweils UVC Graz. Das Damen-Team zog am Mittwoch mit einem 3:0 (15,21,19) gegen SG Trofaiach/Eisenerz in die Vorschlussrunde ein, schon am ersten November-Wochenende hatten es die UVC-Herren mit einem Heim-3:1 (17,20,-18,25) gegen Ried/Innkreis geschafft.

Das Final Four wurde für 22./23. Februar in den Sportpark Graz vergeben. Die restlichen Semifinalisten werden an diesem Sonntag ermittelt.