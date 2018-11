New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch einheitlich im Minus geschlossen. Nach einem freundlichen Handelstakt waren die New Yorker Aktienindizes bereits im Frühhandel wieder ins Minus gerutscht.

Der Dow Jones ging um 0,81 Prozent tiefer bei 25.080,50 Einheiten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500 verlor 0,76 Prozent auf 2.701,58 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite büßte 0,90 Prozent auf 7.136,39 Zähler.

Die vor Handelsbeginn veröffentlichten Inflationszahlen für Oktober hatten keine Überraschungen geliefert. Nach Daten des US-Arbeitsministeriums vom Mittwoch lagen die Verbraucherpreise 2,5 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Analysten hatten dies erwartet. Im September hatte die Inflationsrate 2,3 Prozent betragen. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Nahrung) stiegen im Jahresvergleich um 2,1 Prozent. Hier war ein nur geringfügig höherer Wert von 2,2 Prozent erwartet worden.

Bei den Einzelwerten setzten die Aktien von Apple mit einem Minus von 2,8 Prozent auf 186,80 Dollar ihre jüngste Abwärtsbewegung fort und gehörten damit zu den schwächsten Werten im Dow Jones. Seit ihrem Anfang Oktober erreichten Allzeithoch von 233,47 Dollar haben die Titel nun fast exakt 20 Prozent eingebüßt. Zudem erreichten sie den tiefsten Stand seit mehr als 130 Tagen.

Hingegen gehörten die Papiere von Home Depot mit einem Plus von 0,5 Prozent zu den größten Gewinnern im Dow. Am Vortag waren die Titel der Baumarktkette trotz einer angehobenen Prognose noch leicht schwächer mit einem Minus von 0,24 Prozent aus dem Handel gegangen.

Unter den wenigen weiteren Gewinnern im Index waren Chevron mit einem Plus von 0,3 Prozent. Der US-Ölpreis lag nach den jüngsten schweren Verlusten am Abend rund 0,8 Prozent im Plus. Die zweite Ölaktie im Dow, ExxonMobil, gab jedoch um 0,8 Prozent nach.

Insgesamt befanden sich Ölaktien aber eher auf der Gewinnerseite. So legten im S&P-500 etwa Apache deutlich um 2,5 Prozent zu und Schlumberger um 1,0 Prozent. Moderate Gewinne verzeichneten außerdem ConocoPhillips (plus 0,6 Prozent).

Klar schwächer zeigten sich hingegen zur Wochenmitte Bankaktien. Deutliche Verluste setzte es etwa für Morgan Stanley (minus 1,9 Prozent), Bank of America (minus 2 Prozent) und Goldman Sachs (minus 1,2 Prozent).

Unterdessen konnte die Aktien von 3M nicht von angekündigten Aktienrückkäufen profitieren und gaben im Dow Jones um 0,2 Prozent nach. Der Mischkonzern aus Minnesota will für die Käufe bis zu 10 Mrd. Dollar ausgeben.

Deutlich unter Druck gerieten die Aktien der Einzelhandelskette Macy‘s, die um 7,2 Prozent einbrachen. Das Unternehmen hatte mit einem Umsatz im dritten Quartal zwar die Erwartungen übertroffen. Die Analysten von Goldman Sachs kritisierten jedoch den Ausblick und bestätigten ihre Verkaufsempfehlung.

