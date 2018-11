Hilfsorganisation beklagt ausstehenden Wiederaufbau von Jesiden-Stadt

Erbil (APA/dpa) - Drei Jahre nach der Befreiung der Jesiden-Stadt Sindshar von der Terrormiliz IS hat eine Hilfsorganisation den immer noch nicht begonnenen Wiederaufbau beklagt. „Drei Jahre sind seit der Rückeroberung vom Islamischen Staat vergangen, dieser Ort ist immer noch eine Geisterstadt“, sagte der Sprecher des Norwegian Refugee Council (NRC), Tom Peyre-Costa.

Die Straßen der Stadt im Nordirak seien menschenleer, man sehe kaum jemanden. Die schweren Zerstörungen seien noch immer allgegenwärtig. „Es gibt einen dringenden Bedarf, Schulen und Krankenhäuser wieder instand zu setzen, sonst wird dieser Ort leer bleiben“, sagte Peyre-Costa. In Sindshar am gleichnamigen Gebirgszug lebten vor dem Einfall der IS-Jihadisten knapp 100.000 Menschen. Das Gebiet wurde überwiegend von der religiösen Minderheit der Jesiden bewohnt, die der IS als „Teufelsanbeter“ brutal verfolgte.

Als die Terrormiliz die Region im August 2014 überrannte, flüchteten Zehntausende Menschen in das Gebirge nördlich der Stadt. Tausende Männer der ethnisch-religiösen Minderheit wurden vom IS umgebracht, die Frauen oftmals versklavt. Unter anderem die Angst vor einem Völkermord führte dazu, dass die USA 2014 mit Luftangriffen gegen den IS in den Konflikt eingriffen.

Die Nachwirkungen der IS-Gewaltherrschaft und der Kämpfe zeigen sich noch heute, obwohl die Extremisten schon im November 2015 aus Sindshar vertrieben wurden: Nach Angaben des NRC leben immer noch mehr als 200.000 Jesiden als Flüchtlinge in anderen Teilen des Iraks oder im Ausland, wie etwa die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad in Deutschland.