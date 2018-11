Machtgier: Barbara Wysocka inszeniert „Don Karlos“ im Volkstheater

Wien (APA) - „Geben Sie Gedankenfreiheit, Sire!“ Es ist eines jener Bühnenzitate, die Epochen überdauern. Am Freitag wird es der edle Marquis von Posa erneut wagen, an den absolutistisch herrschenden spanischen König Philipp II. offene Worte zu richten: Friedrich Schillers 1787 uraufgeführtes Freiheitsdrama hat am Volkstheater Premiere. Die polnische Regisseurin Barbara Wysocka gibt damit ihr Wien-Debüt.

Am Münchner Residenztheater hatte der künftige Burgtheater-Intendant Martin Kusej im Frühjahr aus dem „dramatischen Gedicht“ einen zeitlos wirkenden viereinhalbstündigen Abend gemacht, in dem nur selten ein wenig Licht in das Reich, in dem die Sonne niemals untergeht, fällt. Für das Volkstheater, wo Günter Franzmeier den strengen König, Lukas Watzl den titelgebenden Thronfolger und Sebastian Klein den gewitzten Freigeist Posa geben, ist eine dreistündige Aufführung angekündigt.

Wysocka, als Opernregisseurin demnächst an der Polnischen Nationaloper Warschau gebucht („Tosca“ hat im Februar Premiere), hat in Österreich bisher ein einziges Mal inszeniert: 2016 versetzte sie im Bregenzer Kornmarkttheater Mozarts „Don Giovanni“ in die 1970er-Jahre. Auch ihre künstlerische Karriere begann die 40-jährige Warschauerin im musikalischen Bereich: Sie studierte zunächst Violine an der Hochschule für Musik Freiburg und erst danach Regie und Schauspiel an der Theaterhochschule Krakau. 2013 war sie eine der Gründerinnen der grenzüberschreitend arbeitenden Künstler-Gruppe CENTRALA.

„Sie ist eine moderne Regisseurin mit Vorliebe für große klassische Stoffe. Um sie haben wir einige Jahre gekämpft“, freute sich Volkstheater-Direktorin Anna Badora, als sie bei der Spielplanpressekonferenz ihre Landsfrau ankündigte. Wysocka hat in Polen und Deutschland an zahlreichen Bühnen Schauspiel und Oper inszeniert, hat Audio- und Videoarbeiten gemacht und als Schauspielerin an Filmen mitgespielt. Ihre aktuelle Arbeit möchte sie durchaus politisch verstanden wissen. „Wir wollen mit ‚Don Karlos‘ vor dem aktuellen Demokratie-Abbau in Europa warnen. Wir wollten darauf achten, wie Politiker ihre Macht nutzen und sie besser kontrollieren“, sagt Wysocka im Interview mit der Theaterzeitschrift „Die Bühne“: „Das zentrale Thema ist für mich die Gier nach Macht.“

(S E R V I C E - „Don Karlos" von Friedrich Schiller, Regie: Barbara Wysocka, Bühne: Barbara Hanicka, Kostüme: Henriette Müller: Video Andergrand Media + Spektakle. Mit Günter Franzmeier (Philipp II), Florentin Groll (Der Großinquisitor), Evi Kehrstephan (Elisabeth von Valois), Sebastian Klein (Marquis von Posa), Isabella Knöll (Prinzessin von Eboli), Steffi Krautz (Herzog von Alba), Helena Gossmann (Marquisin von Mondecar), Claudia Sabitzer (Herzogin von Olivarez), Jan Thümer (Graf von Lerma), Stefan Suske (Domingo), Lukas Watzl (Don Karlos), Sophie Gedik/Irina Rattay (Infantin Klara Eugenia), Volkstheater Wien, Premiere am Freitag, 16.11., 19.30 Uhr.

