„Teseo“ im TaW: Cholerikerin und Goldengel im Divenkampf

Wien (APA) - Diese Frau ist eine echte Cholerikerin. Und sie macht einiges mit in Moshe Leiser und Patrice Cauriers „Teseo“-Inszenierung am Theater an der Wien (TaW): Medea muss an die Decke schweben, saufen und sich mit einer Handgranate ins Jenseits befördern. Und vor allem wüten. Aber alles kein Problem für die großartige Gaelle Arquez, die den insgesamt umjubelten Abend am Mittwoch fraglos dominierte.

Das österreichische Opernpublikum hat die Französin mit ihrem dunkel-diabolischen Timbre bereits als Carmen bei den Bregenzer Festspielen lieben gelernt. Dieser tiefschwarzen Stimme gewissermaßen als Ying zum Yang gegenübergestellt ist Mari Eriksmoen mit ihrem Knabensopran als Agilea, die ebenfalls um den Feldherrn Teseo wirbt. Blond, lieb, adrett ist diese Agilea, und man fragt sich, wieso Teseo nicht auf die Furie Medea anspringt.

Allerdings ist es mit diesem Krieger auch nicht weit her: Lena Belkina - die ebenfalls schon als Carmen in den Gestaden des Bodensees unterging - ist der Hosenrolle schlicht (noch) nicht gewachsen. Als zartestes Persönchen des Liebesdreiecks wirkt sie eher wie ein Konfirmand in Papas altem Anzug denn ein feuriger Liebhaber, was sich auch in der einen oder anderen Intonationsunsicherheit niederschlägt. Hinzu kommt Countertenor Christophe Dumaux als Egeo mit seinem technisch gut geführten, jedoch sehr eigenwillig-engem Timbre.

So ist dieser „Teseo“ vor allem ein Abend zweier starker Frauen und stellt bereits die zweite Händel-Inszenierung der heurigen Saison am TaW dar - und welch ein Unterschied ist diese Arbeit zu Tatjana Gürbacas „Alcina“: Hatte die junge deutsche Regisseurin das Geschehen auf eine karge Drehbühne, eine ständig in Bewegung befindliche Einöde verlegt, stellt die Arbeit des Regieduos Leiser/Caurier praktisch das Gegenteil dar.

Hier dominiert der elegante Naturalismus, ist doch die Halle eines Schlosses bis hin zu den Fugen en detail nachgebaut, bleibt das Bild im Kern bis zum Ende bestehen und dient der gepflegte Plüsch als bewusst gesetzter Kontrast zum verzweifelten Spiel der Figuren. Und hier liegt auch die große Stärke der Theatermacher, gelingt ihnen doch eine herausragende Figurenführung in punkto Choreografie und schauspielerischer Leistung - bis hin zum gewohnt spielfreudigen Arnold Schoenberg Chor.

Das hält Leiser/Caurier aber nicht davon ab, Medeas Zauberkünste mit eindrucksvollen Bildern zu untermalen. Da beginnen mit einem Male die Möbel zu tanzen, erscheinen Riesenhände und Wolfsrudel. Das alles lässt sich auch als freudianischer Blick in die Seele einer Verzweifelten deuten - oder eben einfach als Zauberei.

Dass auch die Klangmagie zu ihrem Recht kommt, dafür zeichnet Rene Jacobs mit der Akademie für Alte Musik mit einer ganz auf die Einzelmusiker fokussierten Interpretation verantwortlich. Immer wieder wird den Solisten Raum gelassen. Zugleich hält der Belgier mit aus dem scheinbaren Nichts auftauchenden Generalpausen oder ungehörten Tempovariationen der bekannten Arien die Partitur frisch. Zumindest darüber kann sich selbst die Furie Medea nun wirklich nicht aufregen.

(S E R V I C E - Georg Friedrich Händels „Teseo“ im Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien. Musikalische Leitung der Akademie für Alte Musik Berlin: Rene Jacobs, Regie: Moshe Leiser/Patrice Caurier, Bühne: Christian Fenouillat, Kostüme: Agostino Cavalca. Mit Christophe Dumaux - Egeo, Lena Belkina - Teseo, Gaelle Arquez - Medea, Mari Eriksmoen - Agilea, Robin Johannsen - Clizia, Benno Schachtner - Arcane, Soula Parassidis - Fedra. Weitere Aufführungen am 16., 18., 21., 23. und 25. November. www.theater-wien.at/de/programm/production/800/Teseo. Ö1 überträgt „Teseo“ am 24. November um 19.30 Uhr)