Schweizer Versandapotheke Zur Rose optimistischer als Konkurrenz

Steckborn (APA/awp/sda) - Die Schweizer Onlineapotheke Zur Rose hat ihre mittelfristigen Finanzziele erhöht. Die erfolgreiche Akquisitionsstrategie ermögliche ein höheres Umsatzwachstum, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe am Donnerstag. Für 2018 bestätigt das Management die kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung.

Für 2019 werde nun ein Umsatz von mindestens 1,6 Mrd. Franken (1,4 Mrd. Euro) angestrebt. Dies entspreche einem Wachstum von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum erwarteten Umsatz für 2018. In den Folgejahren rechnet das Unternehmen mit jährlichen organischen Wachstumsraten auf Gruppenstufe von deutlich über 10 Prozent, wie es weiter heißt.

Weiter sollen Skaleneffekte nach Inbetriebnahme der neuen Logistik in Heerlen, Einkaufssynergien sowie die Reduktion der Gemeinkosten das operative Ergebnis nachhaltig verbessern. Gestützt darauf erhöht Zur Rose ihre EBITDA-Zielmarge für 2022 auf fünf bis sechs Prozent (bisherige Guidance: vier bis fünf Prozent) bei gesteigertem Umsatz.

Am Vortag hatte der schärfste Mitbewerber, die Shop Apotheke aus den Niederlanden, die Anleger mit einer gesenkten Ertragsprognose geschockt. Wegen eines harten Wettbewerbs wurde das Profitabilitätsziel für das laufende Jahr nach unten geschraubt. Zur-Rose-Aktien wurden in der Folge in Sippenhaft genommen und sanken am Mittwoch um neun Prozent.

