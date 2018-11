Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit etwas höherer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund fünf Punkte über dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.151,94) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.125,00 und 3.190,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.183,00 Punkten aus.

Für Unterstützung dürfte heute vor allem die Hoffnung der Anleger auf einen geordneten Brexit sorgen. Die Chancen hierfür sind deutlich gestiegen, nachdem die britische Regierung am Mittwoch den Entwurf eines Austrittsvertrags mit der Europäischen Union gebilligt hatte. Die größte Hürde wartet allerdings noch. Im britischen Parlament, das den Vertrag letztlich ratifizieren muss, gibt es großen Widerstand gegen den Entwurf.

Auch im Handelsstreit zwischen China und den USA zeichnen sich erste Annäherungen der beiden Länder ab. So haben sich US-Regierungskreisen zufolge China schriftlich zu Forderungen der USA nach umfassenden Änderungen der Handelspraktiken geäußert. Ob sich die Regierung in Peking offen für Zugeständnisse zeigte, war unklar. Dennoch könnte die chinesische Reaktion den Weg für neue Verhandlungen zur Beendigung des Handelskonflikts ebnen.

In Wien rückten die Zahlen von Mayr-Melnhof sowie von der Post in den Fokus. In den ersten neun Monaten 2018 hat der Kartonhersteller Mayr-Melnhof den Betriebsgewinn um mehr als 8 Prozent und den Nettogewinn um 11,6 Prozent gesteigert. Für das vierte Quartal bleibe die Fortführung des hohen Ergebnisniveaus aber eine Herausforderung, schrieb der Konzern.

Indessen hat die Österreichische Post hat in den ersten neun Monaten 2018 ihren Gewinn unterm Strich nahezu stabil gehalten. Beim Betriebsergebnis gab es ein Plus um 1,5 Prozent. Der Umsatz stieg leicht um 0,8 Prozent auf 1,416 Mrd. Euro.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,30 Prozent höher bei 3.151,94 Punkten geschlossen. Ungeachtet einer negativen europäischen Börsenstimmung konnte der heimische Aktienmarkt seinen jüngsten Abwärtsschub beenden.

Palfinger kletterten um 8,7 Prozent auf 27,40 Euro und zogen damit mit Abstand an die Spitze der Kursliste. Beflügelt wurde die Aktie des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers von einer geplanten Index-Aufnahme. Per 30. November sollen die Palfinger-Titel anstatt der Polytec-Papiere in den MSCI Austria Index aufgenommen werden

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ Palfinger +8,73% 27,40 Euro Verbund +4,60% 40,44 Euro EVN +3,96% 15,22 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Schoeller-Bleckmann -4,87% 70,30 Euro AT&S -4,20% 18,70 Euro AG -2,57% 37,90 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA089 2018-11-15/08:49