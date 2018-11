Bodo Wartke machte sich in Linz seinen eigenen Reim auf Antigone

Linz (APA) - Kann man sich erhabenen antiken Dramen, aus denen bildungsbürgerliche Akademie-Theater-Träume gestrickt sind, wirklich humoristisch annähern ohne dass deren hehre Moral darunter Schaden nimmt? Ja, das geht. Dass es mehr als gelingen kann, hat Mittwochabend Bodo Wartke mit seiner Österreich-Premiere der „Antigone“ als Musikkabarett mit viel Sprachwitz im Linzer Posthof unter Beweis gestellt.

Schon zum zweiten Mal gelang dem 41-jährigen Deutschen, dessen Name für Reim-Kultur im wahrsten Sinne des Wortes steht, unter der Regie von Sven Schütze ein Kunstgriff. Nach dem ersten Solostück „Ödipus“ folgt mit „Antigone“ die Fortsetzung in Zusammenarbeit mit der Dramaturgin Carmen Kalisch - diesmal mit seiner langjährigen Bühnenpartnerin Melanie Haupt, mit der er sich die 20 Rollen des Stückes aufteilt. Hochachtung vor der unbändigen Fülle an Text, welche die beiden da einstudieren mussten. Noch dazu, wenn sich die berühmte Dichtkunst Wartkes Paar-, Schüttel- und Stabreimen in wilder Abfolge bedient. Lachsalven garantiert der hohe Spürsinn des Wahl-Berliners für Sprachwitz, wenn Antigone im breitesten Berlinerisch zu ihrer Schwester Ismene meint: „Dit is meene, meene Kleene“. Oder wenn auf die Frage nach Theseus, „Wer ist der Held der Antike?“, ein breites „Icke“ folgt. Das erhabene Griechenland alter Zeiten und der Kietz liegen im Laufe des Stückes immer wieder sehr nah beieinander.

Hohe Aufmerksamkeit ist dem Zuseher abverlangt, unterscheiden sich die Figuren doch oft nur mit einer nach vorne oder hinten gedrehten Baseball-Kappe, einem Schritt zur Seite oder einer aufgesetzten Lese- oder Sonnenbrille. In oft unglaublich rasant-witzigem Reim-Tempo switchen beide zwischen den Rollen - wie Wartke als blinder Seher und ebenso geblendeter König Ödipus, der verzweifelt nach einem Audio-Guide auf dem Weg nach Athen verlangt, oder als König Kreon, der sich sichtlich schwertut, den Namen seiner Nichte Antigone auf der richtigen Silbe zu betonen. Haupt glänzt dagegen nicht nur in der Hauptrolle der trotzigen Ödipus-Tochter, die ihr religiöses Gewissen über das des Staates stellt, sondern auch als trotteliger Wächter oder in der Rolle eines lasziven und sexhungrigen Orakels von Delphi, das bei Prophezeiungen ungeniert im gelben Reclam-Heft nachblättert. Ein Seitenhieb Wartkes an fade Schulstunden, die mit seiner Text-Aufbereitung so viel bunter hätten werden können.

Das Bühnenbild von Kristina Hoffmann ist gewollter Minimalismus: Lediglich ein schwarzer Klavierflügel zur Linken und ein ganz in Weiß gehaltener Thron auf der rechten Seite samt verschiebbarem dreistufigen Podest ist alles, was es braucht, um den Rest in den Köpfen der Zuseher entstehen zu lassen.

Wartke überzeugte wie gewohnt auch musikalisch: Ödipus besingt sein verfluchtes Schicksal in einer bluesigen Ballade, ein Rap-Battle entsteht im Streit zwischen Kreon und seinem Sohn Haimon und die Heldentaten des Theseus erzählt eine flotte Polka. Trotz allen Klamauks blieb auch Zeit für Ernsthaftes: Beim Lied über selbstherrliche Herrscher kommt ein konkreter Seitenhieb auf die heutige Türkei. Wenn es um die Verlogenheit des Treibens König Kreons geht, zuckt dieser im Streit mit Antigone nur mit den Schultern und meint: „So ist Politik“. Die Hingabe, mit der hier antiker Plot pfiffig und wortwitzgewandt in die Gegenwart geholt wurde, ließ keinen der Besucher unberührt. Der Posthof tobte minutenlang.

