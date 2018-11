Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.163,50 Punkten nach 3.151,94 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 11,56 Punkten bzw. 0,37 Prozent.

Auch an Europas Leitbörsen ging es etwas bergauf. Für gute Stimmung sorgte insbesondere die Hoffnung der Anleger auf einen geordneten Brexit. Die Chancen hierfür sind deutlich gestiegen, nachdem die britische Regierung am Mittwoch den Entwurf eines Austrittsvertrags mit der Europäischen Union gebilligt hatte. Zudem zeichnen sich im Handelsstreit zwischen China und den USA erste Annäherungen zwischen den beiden Ländern ab.

In Wien rückten die Zahlen von Mayr-Melnhof sowie von der Post in den Fokus. In den ersten neun Monaten 2018 hat der Kartonhersteller Mayr-Melnhof den Betriebsgewinn um mehr als 8 Prozent und den Nettogewinn um 11,6 Prozent gesteigert. Für das vierte Quartal bleibe die Fortführung des hohen Ergebnisniveaus aber eine Herausforderung, schrieb der Konzern. Die Papiere notierten zum Handelsstart um moderate 0,17 Prozente höher bei 116,00 Euro.

Dagegen sackten die Aktien der Post um klare 1,99 Prozent auf 35,48 Euro ab und belegten damit den letzten Platz auf der Wiener Kurstafel. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2018 den Gewinn unterm Strich nahezu stabil gehalten. Beim Betriebsergebnis gab es ein Plus um 1,5 Prozent. Der Umsatz stieg leicht um 0,8 Prozent auf 1,416 Mrd. Euro.

Neue Nachrichten kamen überdies vom Baukonzern Porr. Das Unternehmen hat die ehemalige Tschechien-Tochter des insolventen Baukonzerns Alpine gekauft. Bei der Vertragsunterzeichnung war der Kaufpreis mit rund 12 Mio. Euro angegeben worden. Die Papiere zeigten sich im Frühhandel unverändert bei 23,25 Euro.

Unterstützung für den ATX kam indessen von Raiffeisen (plus 1,73 Prozent ) und voestalpine (plus 1,27 Prozent). Auch bei Palfinger ging es nach dem gestrigen Kursprung von rund 8,7 Prozent um weitere 1,28 Prozent bergauf. Per 30. November sollen die Palfinger-Titel anstatt der Polytec-Papiere in den MSCI Austria Index aufgenommen werden.

Der ATX Prime notierte bei 1.596,96 Zählern und damit um 0,37 Prozent oder 5,81 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 21 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und fünf unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 255.585 (Vortag: 426.662) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,34 (13,46) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

