Europas Leitbörsen mit Zuwächsen am Vormittag

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Donnerstagvormittag klar im Plus gezeigt. Marktteilnehmer verwiesen auf gestiegene Chancen eines geordneten Brexit. Die EU und Großbritannien wollen bei einem Gipfel am 25. November die Brexit-Einigung finalisieren, kündigte EU-Ratspräsident Donald Tusk an.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.40 Uhr mit plus 0,55 Prozent bei 3.223,12 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,69 Prozent auf 11.490,97 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,51 Prozent auf 7.069,44 Punkte.

Auf Unternehmensseite liegt eine recht dünne Meldungslage vor. Bouygues-Aktien legten nach Zahlenvorlage um 3,6 Prozent zu. Der französische Mischkonzern ist im dritten Quartal von den Problemen seiner Bausparte gebremst worden. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft ging um knapp zwölf Prozent auf 517 Mio. Euro zurück.

Die Daimler-Aktie bremste nach einer negativeren Analystenmeinung um 1,4 Prozent. Die Experten der Citigroup sprachen einen Verkaufsempfehlung für die Titel des Stuttgarter Autobauers aus. Auch andere Autowerte zeigten sich mit eingelegtem Rückwärtsgang. BMW fielen um 1,4 Prozent und VW kamen um 1,2 Prozent zurück.

Aktien von K+S zogen um 3,7 Prozent hoch. Der trockene Sommer hat dem Dünger- und Salzkonzern den Jahresausblick erwartungsgemäß verhagelt. Zudem drückten höhere Logistikkosten weiter auf den Gewinn in der Salzsparte.

Henkel-Titel steigerten sich um 2,3 Prozent. Den Persil-Hersteller haben höhere Rohstoffpreise und der starke Euro auch im dritten Quartal gebremst. Der Umsatz legte um 1,1 Prozent zu. Wachstumstreiber war erneut das wichtige Klebstoffgeschäft. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 3,3 Prozent.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA135 2018-11-15/10:01