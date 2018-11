Wohnraum in Skigebieten muss nicht extrem teuer sein

Wien (APA) - Wer als Städter in einem Skigebiet eine Wohnung besitzen will, wird nicht überall vom Preis geschockt sein: In Zell am See, der nach Übernachtungen gerechnet beliebtesten Skiregion Österreichs, kostet ein Quadratmeter im Median (die Hälfte kostet mehr, die ander Hälfte weniger) 3.660 Euro. Das ist vergleichbar mit neuen Wohnungen in Wien, Bregenz und Innsbruck und deutlich weniger als in Salzburg.

Wer im Westen Tirols sucht, kann etwa im Imst um 2.730 Euro pro Quadratmeter fündig werden, in Landeck um 2.800 Euro und hat Skigebiete wie Sölden oder Ischgl in der Nähe. Im steirischen Liezen sind 2.770 Euro pro Quadratmeter zu zahlen und man bekommt dafür die Nähe zu Schladming, schreibt das Portal Immowelt auf Basis eines Vergleichs der Kaufpreise von Eigentumswohnungen und Häusern in den 10 österreichischen Bezirken und 10 deutschen Landkreisen mit den meisten Übernachtungen. Basis waren 38.900 auf immowelt.at und immowelt.de inserierte Angebote.

Wer allerdings unbedingt in Kitzbühel dabei sein will, muss mit 5.590 Euro pro Quadratmeter deutlich tiefer in die Tasche greifen. Noch etwas mehr kostet Wohnraum im deutschen Landkreis Miesbach (5.660 Euro/m2). „Sowohl die zahlreichen Seen wie der Tegernsee oder Schliersee als auch die Berge locken dort nicht nur Touristen, sondern auch Immobilienkäufer an“, schreibt Immowelt.

Die Kaufpreise in den 10 österreichischen Bezirken mit den meisten Übernachtungen in der Wintersaison 2016/2017 im Überblick:

~ Bezirk Kaufpreis Q1-Q3 2018 Übernachtungen Kitzbühel, Tirol 5.590 Euro 3.184.337 Bludenz, Vorarlberg 3.780 Euro 2.632.781 Kufstein, Tirol 3.730 Euro 2.115.188 Schwaz, Tirol 3.700 Euro 5.188.950 Zell am See, Salzburg 3.660 Euro 6.184.679 Innsbruck Land, Tirol 3.640 Euro 2.745.281 St. Johann im Pongau, Salzburg 3.290 Euro 5.094.719 Landeck, Tirol 2.800 Euro 6.017.056 Liezen, Steiermark 2.770 Euro 2.415.107 Imst, Tirol 2.730 Euro 3.984.209 ~ Die Kaufpreise in den 10 deutschen Landkreisen (mind. ein Skigebiet) mit den meisten Übernachtungen 2017 im Überblick:

~ Landkreis Kaufpreis Q1-Q3 2018 Übernachtungen Miesbach, Bayern 5.660 Euro 2.271.816 Garmisch-Patenkirchen, Bayern 4.150 Euro 3.334.812 Berchtesgadener Land, Bayern 3.210 Euro 2.888.290 Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg 2.940 Euro 4.858.714 Traunstein, Bayern 2.910 Euro 2.814.088 Oberallgäu, Bayern 2.860 Euro 6.033.679 Ostallgäu, Bayern 2.780 Euro 3.252.614 Waldeck-Frankenberg, Hessen 970 Euro 3.317.026 Hochsauerlandkreis, NRW 960 Euro 4.143.931 Goslar, Niedersachsen 760 Euro 2.438.815 ~