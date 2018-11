Lokalwahlen in Slowenien: Erfolge von unabhängigen Listen erwartet

Ljubljana (APA) - In Slowenien finden am Sonntag Lokalwahlen statt. In allen 212 Gemeinden, darunter elf Städten, werden neue Bürgermeister und Räte gewählt. Ähnlich wie bei zwei vorangegangenen Kommunalwahlen werden auch heuer Erfolge von parteiunabhängigen Kandidaten und Listen erwartet.

Die Kommunalwahl findet fünf Monate nach der Parlamentswahl statt, weshalb sie auch eine Kraftprobe zwischen der neuen Mitte-Links-Regierung und der konservativen Opposition sein dürfte. Dennoch können die Resultate aus mehreren Gründen nicht wirklich als Indikator des aktuellen politischen Klimas im Land gedeutet werden.

Größere Parteien, die sich auf nationaler Ebene etabliert haben, schneiden nicht unbedingt gleich gut auf der fragmentierten Gemeindeebene ab. Eine konstante Ausnahme dabei ist die konservative Demokratische Partei (SDS). Die größte Oppositionspartei, die heuer die Parlamentswahl gewann, aber keine Regierung bilden konnte, war bei den vergangenen drei Lokalwahlen unter den Parteien die stärkste Kraft in Gemeinderäten. Auf der linken Seite des politischen Spektrums haben die Sozialdemokraten (SD) traditionell eine starke lokale Basis.

Für Slowenien gilt, dass rechtsgerichtete Parteien in den Gemeinden tendenziell besser abschneiden als bei Parlamentswahlen. So konnte die konservative Volkspartei, die seit 2014 nicht mehr im Parlament vertreten ist, vor vier Jahren ihre Spitzenposition was die Anzahl der Bürgermeister betrifft halten.

Die Regierungspartei, die Namensliste Liste von Premier Marjan Sarec (LMS), hat noch keinen landesweiten Lokalnetz aufgebaut. Die neugegründete Partei stellt bei der diesjährigen Kommunalwahl neun Bürgermeisterkandidaten, in 36 Gemeinden bewirbt sie sich für die Gemeinderäte. Die Partei des früheren Bürgermeisters der Kleinstadt Kamnik landete bei der Parlamentswahl im Juni auf dem zweiten Platz hinter der SDS, konnte aber die Wahlsiegerin bei der Regierungsbildung ausbremsen.

Mit dem größten Erfolg können parteiunabhängige Kandidaten rechnen, die schon bei vergangenen zwei Lokalwahlen die Nase vorn hatten. Bei der letzten Wahl 2014 waren die unabhängigen Bürgermeisterkandidaten und Listen am erfolgreichsten. Sie gewannen hochgerechnet landesweit fast 30 Prozent der Stimmen und konnten 115 Bürgermeister stellen. Der Grund, weshalb unabhängige Kandidaten besser als etablierte Parteien abschneiden, schreiben Experten den unterschiedlichen Präferenzen der Wähler zu: Auf lokaler Ebene stellen sie konkrete Projekte der Kandidaten vor deren politische Orientierung.

In fast einem Fünftel der Gemeinden sind die Bürgermeister schon vor dem Urnengang praktisch gewählt. In insgesamt 36 Gemeinden gibt es jeweils nur einen Bürgermeisterkandidaten, in allen bis auf einer sind es die bisherigen Bürgermeister. Wie eine Studie zeigte, genießen Amtsinhaber den Vorteil wiedergewählt zu werden. Die Tendenz ist steigend: Die Quote der wiedergewählten Bürgermeister stieg von 77 Prozent im Jahr 1998 auf mehr als 80 Prozent 2006 und lag 2014 bei 84 Prozent, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

Vor einer Wiederwahl stehen auch langjährige Bürgermeister in den größeren Städten wie der Hauptstadt Ljubljana, der Hafenstadt Koper und in Celje. Den Umfragen zufolge könnten sie bereits in der ersten Runde einen Sieg einfahren. Zoran Jankovic, der die Hauptstadt seit 2006 regiert, dürfte wieder leichtes Spiel haben. Dabei gibt es heuer unter zehn Gegenkandidaten auch einen starken Herausforderer. Die SDS schickte einen Schwergewichtler, einen ihrer sichtbarsten Parlamentsabgeordneten, Anze Logar, in das Rennen.

Aber auch Logar, der die Unterstützung anderer rechtsgerichteter Parteien genießt, kann Jankovic nicht gefährden. Einer Umfrage zufolge würde der langjährige Bürgermeister mit 56 Prozent der Stimmen bereits in der ersten Runde siegen, sein Herausforderer würde 18,4 Prozent bekommen. Die vier Wahlen, bei denen Jankovic antrat, gewann er jeweils fulminant. Vor vier Jahren siegte er mit 57,5 Prozent in der ersten Wahlrunde.

Ein spannendes Rennen wird in der zweitgrößten Stadt Maribor erwartet. Dort sollen laut Umfragen der umstrittene ehemalige Bürgermeister Franc Kangler und der Unternehmer Sasa Arsenovic in die Stichwahl ziehen. Kangler, der vor sechs Jahren nach Korruptionsvorwürfen mit einem Volksaufstand aus dem Amt getrieben wurde, versucht bereits zum zweiten Mal ein politisches Comeback. 2014 zog er überraschend in die Stichwahl, verlor aber gegen den Amtsinhaber Andrej Fistravec, der heuer keine Chancen auf eine Wiederwahl hat.

Am Sonntag werden die Wahllokale von 07.00 bis 19.00 Uhr geöffnet sein. Vorläufige Ergebnisse soll es am späteren Abend geben. In jenen Gemeinden, in denen kein Bürgermeisterkandidat auf Anhieb die absolute Mehrheit erreichen wird, wird am 2. Dezember eine Stichwahl zwischen den beiden stärksten Bewerbern stattfinden.