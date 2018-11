Anti-Orban-Mobil auf Roadshow in Ungarn

Budapest (APA) - Das Anti-Orban-Mobil der Liberalen im Europaparlament (ALDE) rollt seit Donnerstag durch Ungarn. Mit dem Bus, der bisher in Brüssel unterwegs gewesen war, startete ALDE eine Kampagne gegen den ungarischen rechtskonservativen Premier Viktor Orban.

Seine Roadshow soll der Bus mit dem Konterfei Orbans und der Aufschrift „Zuerst hat er unser Geld genommen, jetzt will er Europa zerstören“ in Felcsut beginnen, dem Heimatort Orbans. Dies erklärte Andras Fekete-Györ, Chef der Jugendpartei Momentum, gegenüber der APA.

Momentum, die jüngst in den Kreis der europäischen liberalen Partei aufgenommen worden war, holte den Bus nach Ungarn. Dieser soll durch das Land fahren und darauf aufmerksam machen, „welch schädliche Politik Viktor Orban repräsentiert“, begründete Momentum. Ihr Parteichef kündigte für den heutigen Donnerstag um 16.00 Uhr eine Pressekonferenz vor dem Haus Orbans in Felcsut in der Nähe von Budapest an.

Der Liberalen-Chef Guy Verhofstadt hatte in Brüssel beim Start des Anti-Orban-Mobils erklärt, die Aktion sei eine Antwort auf Orbans Kampagnen gegen europäische Grundwerte. „Es ist klar, dass Viktor Orban immer mehr die extreme Rechte in Europa anführt. Das Einzige, was ihm an Europa gefällt, ist das Geld“, kritisierte Verhofstadt. Ungarische Medien fragen sich derzeit, wie wohl die Orban-Anhänger auf das Anti-Orban-Mobil reagieren werden.