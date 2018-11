Mountainfilm 2018: Mit Plan, Schneid, Sturheit durch „The Dawn Wall“

Graz (APA) - Ist dies Irrsinn, so hat‘s doch Methode: „Durch die Wand - The Dawn Wall“, Kletterfilm beim Mountainfilm Festival Graz, handelt von zwei Irrsinnigen, die planvoll vorgehen. Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson studierten die 1.000-Meter-Wand am „El Capitan“ im Yosemite Nationalpark jahrelang und legten Routen und Griffe fest. 2014/15 ging‘s in die Wand - und für den Film 2018 noch einmal.

Der 104-minütige Streifen von Pete Mortimer und Josh Lowell, der am Mittwochabend beim Festival im Grazer Schubertkino gezeigt wurde, tritt in der Kategorie „Sport in Berg- & Naturräumen“ an. Wenn er zusätzlich in einer Kategorie „Spannung & Drama“ kandidieren würde, wäre es auch gerechtfertigt. Vom 27. Dezember 2014 bis 14. Jänner 2015 kletterten die beiden US-Amerikaner durch die legendäre kalifornische Steilwand. Im Grunde unter erschwerten Bedingungen, da man im Winter „besser greifen“ kann - weshalb auch nachts im Biwak an der lotrechten Wand nicht etwa geschlafen, sondern in der Kälte geklettert wurde. Im Schein von Stirnlampen, mit oft schon zerrissenen, blutigen Fingern.

Ein besonderer Höhepunkt des ohnehin nicht spannungsarmen Films ist jene Querpassage, in der Caldwell auf seinen Freund und Kletterpartner Jorgeson einige Tage warten muss. Caldwell hatte die schwierige Passage im Vorstieg gemeistert, Jorgeson hatte Probleme. Allein weitermachen? Die Belastung nagt an den Nerven. Noch dazu, da die Besteigung an die Anfangstage des Alpinismus unter Medienbegleitung gemahnt: Im Juli 1936 hatten zahlreiche Zeitungsleute von den Hotelterrassen am Kleinen Scheidegg aus den - letztlich tödlich gescheiterten Durchsteigungsversuch der Seilschaften an der Eiger-Nordwand verfolgt. Das Medienlager im Yosemite wirkte ebenso abstrus. Übertragungswagen, Kabelkilometer, Satellitenschüsseln, irre lange Teleobjektive. In Echtzeit wurde übertragen, wenn Tommy oder Kevin den Halt verloren und ins Seil stürzten.

Bei allem Respekt vor dem menschlichen Leistungsvermögen - die Hauptrolle spielte „The Dawn Wall“. Es ist einfach großartig und jedes Bergfexen Traum, wenn die Sonne in der Früh („Dawn“) über die dem Wall gegenüberliegenden Bergspitzen steigt und binnen Sekundenbruchteilen den größten Teil der tausend Meter Wand in gleißendes Wintersonnenlicht taucht - als hätte die Schöpfung für Tom und Kev mit einem Klick nach den Mühen der Nacht das Licht der Hoffnung angehen lassen.

